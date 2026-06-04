Siirt'te 21 Aylık Çocuk Balkondan Düştü

Siirt'te apartmanın 1'inci katındaki dairenin balkonundan düşen 21 aylık Ali Asaf Ü., yaralandı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

BALKONDAN SOKAĞA DÜŞTÜ

Olay, akşam saatlerinde Kooperatif Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Apartmanın 1'inci katındaki evlerinin balkonunda bulunan 21 aylık Ali Asaf Ü., henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 7 metre yükseklikten zemine düştü. Yaralanan Ali Asaf Ü., özel araçla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı yoğun bakım servisinde gözlem altında tutulduğu belirtildi. Öte yandan, Ali Asaf'ın balkondan düştüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.