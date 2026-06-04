Galatasaray, Mourinho'nun açtığı davanın mahkeme kararını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray, Mourinho'nun açtığı davanın mahkeme kararını açıkladı

Galatasaray, Mourinho\'nun açtığı davanın mahkeme kararını açıkladı
04.06.2026 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Kulübü, İstanbul Anadolu 36. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray'a karşı açtığı 1 milyon 907 bin TL'lik manevi tazminat davasını reddettiğini açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun açtığı manevi tazminat davasıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

MOURINHO'NUN AÇTIĞI DAVA REDDEDİLDİ

Sarı-kırmızılı kulüp, İstanbul Anadolu 36. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, Mourinho'nun Galatasaray'a karşı açtığı 1 milyon 907 bin TL'lik manevi tazminat davasını reddettiğini duyurdu.

Galatasaray, Mourinho'nun açtığı davanın mahkeme kararını açıkladı

''ELEŞTİREL BİR CEVAP OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİR''

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "İstanbul Anadolu 36. Asliye Hukuk Mahkemesi, Jose Mourinho'nun Galatasaray'ın 24 Şubat 2025 tarihinde oynanan Galatasaray–Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamalara karşılık kulübümüz tarafından yapılan paylaşımlar nedeniyle açtığı 1.907.000 TL tutarındaki manevi tazminat davasını reddetmiştir. Mahkeme, Galatasaray'ın açıklamalarını kişilik haklarına yönelik sebepsiz bir saldırı değil, Mourinho'nun kendi sözleriyle başlattığı tartışmaya verilen eleştirel bir cevap olarak değerlendirmiştir." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray, Mourinho'nun açtığı davanın mahkeme kararını açıkladı

NE OLMUŞTU?

Jose Mourinho, Süper Lig'de Galatasaray ile oynadıkları derbi maçı sonrası sarı-kırmızılı kulübe dava açmıştı. Sarı-lacivertli ekip yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları aracılığıyla Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü’ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz." ifadelerini kullanmıştı. 

Hukuk Mahkemeleri, Jose Mourinho, Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbul, Mahkeme, Futbol, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Mourinho'nun açtığı davanın mahkeme kararını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Para karşılığı uyuşturucu reçete eden doktora ağır ceza Savunması da kurtarmadı Para karşılığı uyuşturucu reçete eden doktora ağır ceza! Savunması da kurtarmadı
Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı
Malatya’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu Malatya'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Arda Güler’in 68 metreden attığı gol, La Liga’da sezonun golü seçildi Arda Güler'in 68 metreden attığı gol, La Liga'da sezonun golü seçildi
Şili’de öğrenci protestoları: 25 yaralı Şili'de öğrenci protestoları: 25 yaralı
Parkta kanlı infaz Kurşun yağdırıp kaçtı Parkta kanlı infaz! Kurşun yağdırıp kaçtı
İngiliz vekilden Elon Musk’a dava Sebebi Grok’un oluşturduğu skandal fotoğraflar İngiliz vekilden Elon Musk'a dava! Sebebi Grok'un oluşturduğu skandal fotoğraflar

22:37
Özgür Özel ile Devlet Bahçeli’den samimi sohbet
Özgür Özel ile Devlet Bahçeli'den samimi sohbet
21:28
Anlaşmaya varıldı Merih Demiral adım adım Fenerbahçe’ye
Anlaşmaya varıldı! Merih Demiral adım adım Fenerbahçe'ye
21:17
Trabzonspor, Cabral transferini açıkladı
Trabzonspor, Cabral transferini açıkladı
20:19
Polisi fark edince tuvalete kaçtı, sifon çalışmayınca yakalandı
Polisi fark edince tuvalete kaçtı, sifon çalışmayınca yakalandı
19:53
Ankara’da NATO zirvesi alarmı İşte şehir genelinde alınan kararlar
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar
19:46
Baltıklar’da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi
Baltıklar'da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi
19:33
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 23:47:20. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray, Mourinho'nun açtığı davanın mahkeme kararını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.