Özgür Özel, Milletvekilleri ile Görüştü - Son Dakika
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Özgür Özel, Milletvekilleri ile Görüştü

04.06.2026 21:28
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, üç milletvekili ile Meclis'teki makamında bir araya geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol önce Kemal Kılıçdaroğlu ile ardından Özgür Özel ile görüştü.

CHP 38. Olağan Kurultayı için "mutlak butlan" kararının ardından kurultay çağrısı yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, temaslarına devam ediyor. Heyet bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Saat 19: 30'da CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme öncesi heyet Özel ile telefonla görüştü. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Erol, Altay ve Öztunç daha sonra TBMM'ye geçti. Özgür Özel, üç milletvekili ile Meclis'teki makamında görüştü.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Özgür Özel, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel, Milletvekilleri ile Görüştü - Son Dakika

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