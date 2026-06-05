Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
05.06.2026 21:01
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Karadeniz’de Kırım Yarımadası açıklarında Türk bayraklı bir balıkçı teknesine saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda hasar alan teknenin battığı, 1 balıkçının hayatını kaybettiği, 4 balıkçının da yaralandığı bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Karadeniz’de Kırım Yarımadası’nın batısında Sivastapol açıklarında Türk bayraklı “DURU 67” isimli balık avlama teknesine saldırı düzenlendiğini açıkladı.

HASAR ALAN TEKNE BATTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Saldırı sonucu hasar alan balıkçı teknesi batarken, bölgeye yakın konumda bulunan “BURAK KAYA” isimli bir başka balıkçı teknesinin batan teknedeki 5 yaralı balıkçıyı tahliye ederek İnebolu istikametine doğru intikale başladığı, ancak intikal esnasında yaralılardan durumu ağır olan 1 balıkçının hayatını kaybettiği belirtildi. 

Hayatını kaybeden balıkçının cansız bedeni ile yaralı balıkçılar daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisine alındı. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İnebolu Limanı'na getirilerek hastanelere kaldırılacak.

“YARALI BALIKÇILARIMIZA TIBBİ MÜDAHALEYE BAŞLANILDI”

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklama şu şekilde: "05 Haziran 2026 tarihinde Karadeniz’de (Kırım batısı, Sivastapol açıkları) Türk bayraklı DURU 67 isimli balık avlama teknesine saldırı düzenlendiği bilgisi alınmıştır. Saldırı sonucu hasar alan DURU 67 isimli balıkçı teknesi batmıştır. Yakın bölgede bulunan BURAK KAYA isimli balıkçı teknesi, batan teknedeki 5 yaralı balıkçımızı ivedilikle tahliye ederek İnebolu istikametine doğru intikale başlamış, intikal esnasında yaralılardan durumu ağır olan 1 balıkçımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Görevlendirilen Sahil Güvenlik unsurumuz (TCSG-96) BURAK KAYA isimli balıkçı teknemize saat 19.20’de Türk Arama Kurtarma Bölgesi’nin kuzeyinde İnebolu Limanı’na 115 deniz mili mesafede ulaşmıştır. Vefat eden balıkçımızın naaşı ve yaralı balıkçılarımız Sahil Güvenlik unsuruna transfer edilerek tıbbi müdahaleye başlanılmış ve İnebolu Limanı’na geri intikale geçilmiştir."

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı, Karadeniz, Saldırı, Güncel, Kırım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ergün Öz Ergün Öz:
    kim yaptı bu saldırıyı? 1 0 Yanıtla
  • Gürkan mazı Gürkan mazı:
    saldırı nerden acaba 1 0 Yanıtla
  • mert çelik mert çelik:
    nıye sessız kalınmıs ki acıklamada tam degıl yapan kım karsılık verıldımı ses yok 0 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    Ukrayna sahil güvenlik bizim balıkçılarımızın kalkan avına daha öncede müdahale edip balıkçılarımıza ateş etmişti 0 0 Yanıtla
  • fpw6hb8gqt fpw6hb8gqt:
    Tekne niçin savaş bölgesinin dibine kadar gitmiş. Tehlikeyi bilmiyorlar mu? Sahil Güvenlik uyarmıyor mu bunları? 0 0 Yanıtla
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