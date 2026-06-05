Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Karadeniz’de Kırım Yarımadası’nın batısında Sivastapol açıklarında Türk bayraklı “DURU 67” isimli balık avlama teknesine saldırı düzenlendiğini açıkladı.

HASAR ALAN TEKNE BATTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Saldırı sonucu hasar alan balıkçı teknesi batarken, bölgeye yakın konumda bulunan “BURAK KAYA” isimli bir başka balıkçı teknesinin batan teknedeki 5 yaralı balıkçıyı tahliye ederek İnebolu istikametine doğru intikale başladığı, ancak intikal esnasında yaralılardan durumu ağır olan 1 balıkçının hayatını kaybettiği belirtildi.

Hayatını kaybeden balıkçının cansız bedeni ile yaralı balıkçılar daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisine alındı. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İnebolu Limanı'na getirilerek hastanelere kaldırılacak.

“YARALI BALIKÇILARIMIZA TIBBİ MÜDAHALEYE BAŞLANILDI”

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklama şu şekilde: "05 Haziran 2026 tarihinde Karadeniz’de (Kırım batısı, Sivastapol açıkları) Türk bayraklı DURU 67 isimli balık avlama teknesine saldırı düzenlendiği bilgisi alınmıştır. Saldırı sonucu hasar alan DURU 67 isimli balıkçı teknesi batmıştır. Yakın bölgede bulunan BURAK KAYA isimli balıkçı teknesi, batan teknedeki 5 yaralı balıkçımızı ivedilikle tahliye ederek İnebolu istikametine doğru intikale başlamış, intikal esnasında yaralılardan durumu ağır olan 1 balıkçımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Görevlendirilen Sahil Güvenlik unsurumuz (TCSG-96) BURAK KAYA isimli balıkçı teknemize saat 19.20’de Türk Arama Kurtarma Bölgesi’nin kuzeyinde İnebolu Limanı’na 115 deniz mili mesafede ulaşmıştır. Vefat eden balıkçımızın naaşı ve yaralı balıkçılarımız Sahil Güvenlik unsuruna transfer edilerek tıbbi müdahaleye başlanılmış ve İnebolu Limanı’na geri intikale geçilmiştir."