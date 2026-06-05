Adalar Belediyesi'ne mali şube baskını: 24 imar dosyasına el konuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adalar Belediyesi'ne mali şube baskını: 24 imar dosyasına el konuldu

Adalar Belediyesi\'ne mali şube baskını: 24 imar dosyasına el konuldu
05.06.2026 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında Adalar Belediyesi'nde inceleme başlattı. Operasyonda, imar usulsüzlüğü iddiaları doğrultusunda 6'sı iş yerine ait olmak üzere toplam 24 imar dosyası ile çeşitli ruhsat evraklarına el konuldu.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adalar Belediyesi'ne yönelik dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirdi. Yürütülen gizli bir soruşturma kapsamında belediye binasına gelen emniyet güçleri, ruhsat ve imar işlerinde usulsüzlük iddiaları üzerine çok sayıda evrakı inceleme altına aldı.

POLİS BELEDİYEDE: EKİPLER DOSYALARI MERCEK ALTINA ALDI

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyeti Mali Şube ekipleri, alınan bir ihbar ve yürütülen teknik/fiziki takip neticesinde Adalar Belediyesi'ne intikal etti. Belediye binasında arama ve inceleme faaliyetlerine başlayan mali polisler, kritik birimlerdeki evrakları tek tek kontrol etti.

6'SI İŞ YERİ 24 İMAR DOSYASINA EL KONULDU

Operasyonun odağında, ilçedeki imar usulsüzlükleri ve kaçak yapılaşmaya göz yumulduğu iddiaları yer alıyor. Soruşturma kapsamında mercek altına alınan belgeler arasında, 6'sı ticari iş yerine ait olmak üzere toplam 24 imar dosyasının bulunduğu öğrenildi.

ÇOK SAYIDA EVRAK EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Mali Şube ekipleri, yaptıkları saatler süren incelemelerin ardından usulsüzlük yapıldığı öne sürülen imar ruhsatlarına, resmi yazışmalara ve çeşitli dijital/fiziki evraklara el koydu. El konulan çuvallar dolusu belge, detaylı inceleme yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturmanın derinleşerek devam edeceği ve önümüzdeki günlerde gözaltıların yaşanabileceği belirtiliyor.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adalar Belediyesi, İstanbul, İnceleme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalar Belediyesi'ne mali şube baskını: 24 imar dosyasına el konuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anadolu’nun kayıp dili “Sidece“de 31 harf tespit edildi Anadolu'nun kayıp dili "Sidece"de 31 harf tespit edildi
Müşterilerinin güvenini toplayan kuyumcu 50 milyonluk altınla sırra kadem bastı Müşterilerinin güvenini toplayan kuyumcu 50 milyonluk altınla sırra kadem bastı
İngiltere’nin tek kadın komandosu eğitim uçuşunda yaşamını yitirdi İngiltere'nin tek kadın komandosu eğitim uçuşunda yaşamını yitirdi
Balkondan düşen 21 aylık bebek yaralandı o anlar kamerada Balkondan düşen 21 aylık bebek yaralandı; o anlar kamerada
Süheyl Uygur ve Burçin Orhon’un kızı Lara Zeynep annesinin izinden gitti, oryantal oldu Süheyl Uygur ve Burçin Orhon’un kızı Lara Zeynep annesinin izinden gitti, oryantal oldu
Galatasaray, Mourinho’nun açtığı davanın mahkeme kararını açıkladı Galatasaray, Mourinho'nun açtığı davanın mahkeme kararını açıkladı

19:10
Dans eden palyaço robot çocuğa tekme attı
Dans eden palyaço robot çocuğa tekme attı
18:49
Emine Erdoğan, Sıfır Atık Forumu’nun açılışında konuştu
Emine Erdoğan, Sıfır Atık Forumu'nun açılışında konuştu
18:18
Narin Güran soruşturmasında tutuklu Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeninin karıştığı kavgada 5 yaralı
Narin Güran soruşturmasında tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeninin karıştığı kavgada 5 yaralı
18:08
Kılıçdaroğlu MYK’yı yeniden topladı, grup toplantısı kararı netleşti
Kılıçdaroğlu MYK'yı yeniden topladı, grup toplantısı kararı netleşti
17:17
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 20:49:29. #7.12#
SON DAKİKA: Adalar Belediyesi'ne mali şube baskını: 24 imar dosyasına el konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.