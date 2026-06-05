Adliye çalışanının vatandaşları hedef gösterdiği video tepki çekti, Başsavcılık soruşturma başlattı - Son Dakika
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Adliye çalışanının vatandaşları hedef gösterdiği video tepki çekti, Başsavcılık soruşturma başlattı

05.06.2026 19:59
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Kocaeli'nde Gebze Adliyesi'nde görevli bir personelin, vatandaşların sorularından duyduğu rahatsızlığı dile getirmek için yayınladığı video büyük tepki topladı. Videoda vatandaşa yönelik "Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız, arkadaşlar" ifadesini kullanan personel hakkında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından disiplin soruşturması başlatıldı.

Kocaeli'nde Gebze Adliyesi'nde görev yaptığını belirten bir adliye çalışanının sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntüler, kamuoyunda büyük tepki uyandırdı.

"OKUMAYI SÖKTÜĞÜNÜZ ZAMAN ANLATACAĞIZ"

Adliyeye gelen vatandaşların kendisine yönelttiği sorulardan rahatsızlık duyuduğunu belirten personel, çektiği videoda "Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız, arkadaşlar" ifadelerine yer verdi.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ: DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Adliyeye gelen vatandaşları hedef alan görüntülerin sosyal medya platformlarında hızla yayılması üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, ilgili personel hakkında idari işlem başlatıldığı belirtilerek, "Tiktok ve X hesapları üzerinden 'Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız, arkadaşlar.' şeklinde içerik ile paylaşım yapan Adliye personeli hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır” ifadeleri yer aldı.

Adliye çalışanının vatandaşları hedef gösterdiği video tepki çekti, Başsavcılık soruşturma başlattı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gebze Adliyesi, Kocaeli, Adliye, Gebze, Son Dakika

Son Dakika Kocaeli Adliye çalışanının vatandaşları hedef gösterdiği video tepki çekti, Başsavcılık soruşturma başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adliye çalışanının vatandaşları hedef gösterdiği video tepki çekti, Başsavcılık soruşturma başlattı - Son Dakika
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