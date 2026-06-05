Kemal Bey görevden alma yetkisini kullanabilir

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Yaklaşık üç saat süren toplantının gündeminde, salı günü yapılacak CHP Grup Toplantısı, kurulması planlanan diyalog heyeti, 4-5 Kasım 2023 sonrası yapılan ihraçların iptal edilmesine ilişkin Yüksek Disiplin Kurulu’nun (YDK) MYK’ya yolladığı yazı ve yeni yol haritası yer aldı.

“BAZI İSİMLER İÇİN GÖREVDEN ALMA YETKİSİNİ KEMAL BEY KULLANILABİLİR”

Toplantıda YDK’ya herhangi bir dosyanın gitmediği belirten CHP kurmayları, il başkanlarının görevden alınmasının da konuşulmadığını belirtti. Parti bütünlüğüne dikkat ettiklerini ve bu tutumda ısrarcı olduklarını belirten kurmaylar, "İhraç ve tasfiye gündemimizde yok” derken gelişmelere göre bazı adımların atılabileceğini belirtiyor. Bunun nedeni olarak Kılıçdaroğlu’na yönelik ağır sözleri gösteren kurmaylar, "Bizim bir kişiye bile ihtiyacımız var ama Kemal Bey’e çok ağır sözler söyleyenler var. 81 il başkanının tamamı için bir tasarruf olmaz ama bazı isimler için görevden alma yetkisini Kemal Bey kullanılabilir. Bu Kemal Bey’in tasaruffunda" dedi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN MYK ÜYELERİNE: POZİTİF DİLDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Kılıçdaroğlu'nun MYK üyelerine hitaben "Pozitif dilden vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandığını belirten kurmaylar, bu sözün hem parti içine hem seçmene karşı nasıl bir yaklaşım çizileceğinin göstergesi olduğuna dikkati çekti.

“KEMAL BEY’İN GRUP TOPLANTISINA KONUŞMASININ ÖNÜNDE BİR ENGEL YOK”

Salı günü yapılacak CHP grup toplantısında Kılıçdaroğlu’nun konuşacağını, bunun için bazı milletvekillerinin çalıştığını belirten kurmaylar, grup başkanvekillerinin görevden alınacağı iddialarına ilişkin olarak, "Konuşuldu ama bu yönde bir karar alınmadı" dedi. Grup konuşması için farklı yöntemlerin olduğunu belirten kurmaylar, “Aslında hukuki anlamda Kemal Bey’in konuşmasının önünde bir engel yok. Biz karşı karşıya gelmeyi istemiyoruz. Bu nedenle diyalog kuracağız” ifadelerini kullandı.

DİYALOG HEYETİ KURULDU

Özgür Özel cephesiyle grup toplantısı için bir temas olduğunu belirten kurmaylar, bir diyalog heyetinin de oluştuğunu belirtti. Bu heyete bazı MYK üyelerinin koordinatörlük edeceğini, heyetin daha da genişletilmesinin hedeflendiğini aktaran kurmaylar, "Sayı ve isimler sonra duyurulur. Hem 3 milletvekili arkadaşımızın hem büyükşehir belediye başkanlarımızın girişimleri çok olumlu oldu. Başkanların bu hamlesinin büyütülmesi lazım” dedi. Taraf avukatlarının bir araya geleceğini söyleyen kurmaylar, bu görüşmelerde sürecin hukuki boyutunun ele alınacağını bildirdi.

CHP Genel Başkanı’nın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirten kurmaylar, "Partide iki başlılığa izin vermeyiz” ifadelerini kullandı.