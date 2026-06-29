Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu - Son Dakika
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Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Eyüpspor\'un yeni teknik direktörü belli oldu
29.06.2026 16:43
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Süper Lig ekibi ikas Eyüpspor, teknik direktörlük görevine Özhan Pulat'ın getirildiğini açıkladı.

Atila Gerin ile yollarını ayıran Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

EYÜPSPOR'DA ÖZHAN PULAT DÖNEMİ

İstanbul ekibi, Atila Gerin'den boşalan teknik direktörlük görevine Özhan Pulat'ı getirdi.  Eflatun-sarılı ekipten yapılan açıklamada "Semt-i Mukaddes'e Hoş Geldin Özhan Pulat" ifadeleri kullanıldı. 41 yaşındaki genç teknik adam son olarak 2024 yılında Hatayspor'da görev almıştı.

Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

EYÜPSPOR'DA 5'NCİ HOCA

2023-2024 sezonunun sonunda Süper Lig'e yükselme hakkı kazandığı günden beri toplam 4 teknik direktör değişikliği yapan Eyüpspor, Özhan Palut ile yeni sezon için anlaşarak bu sayıyı 5’e çıkardı. Eyüpspor, geçtiğimiz sezonu 33 puanla 15. sırada tamamlamış ve son hafta ligde kalmıştı.

Özhan Pulat, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Sedat Sarıbaş Sedat Sarıbaş:
    Beş hoca beş sezon bu ne ya spor için çok kötü bu durum Takım kararsız yönetim yüzünden mahvoldu Ve çevredeki taraftar camiası da bu istikrarsızlıktan etkileniyor her sezon yeni baştan başlayıp mı yıkılacağız 0 0 Yanıtla
  • Nezaket Şentürk Nezaket Şentürk:
    Ya bu kadar kolay değil ya, hocayı değiştirdik diye sorun hallolmaz. Atila Gerin'in başarısızlığı sadece hocadan mı kaynaklandı? Takımın temelinde başka sorunlar da varmış herhalde ama bunları açıklamıyorlar. 0 0 Yanıtla
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