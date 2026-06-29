Atila Gerin ile yollarını ayıran Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.
İstanbul ekibi, Atila Gerin'den boşalan teknik direktörlük görevine Özhan Pulat'ı getirdi. Eflatun-sarılı ekipten yapılan açıklamada "Semt-i Mukaddes'e Hoş Geldin Özhan Pulat" ifadeleri kullanıldı. 41 yaşındaki genç teknik adam son olarak 2024 yılında Hatayspor'da görev almıştı.
2023-2024 sezonunun sonunda Süper Lig'e yükselme hakkı kazandığı günden beri toplam 4 teknik direktör değişikliği yapan Eyüpspor, Özhan Palut ile yeni sezon için anlaşarak bu sayıyı 5’e çıkardı. Eyüpspor, geçtiğimiz sezonu 33 puanla 15. sırada tamamlamış ve son hafta ligde kalmıştı.
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