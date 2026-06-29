Melis Sezen'in saklı cenneti! Tatil pozlarına beğeni yağdı - Son Dakika
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Melis Sezen'in saklı cenneti! Tatil pozlarına beğeni yağdı

29.06.2026 16:47
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Ekranların sevilen yüzü Melis Sezen, yaz tatiline hız kesmeden devam ediyor. İzmir Ildır'dan peş peşe yeni tatil pozları paylaşan ünlü oyuncu, doğal güzelliğiyle dikkat çekerken tatil beldesi için "Reklam değil, aşırı sevgim" notunu düştü.

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen Melis Sezen, tatil sezonunun tadını doyasıya çıkarıyor. Enerjik tavırları ve samimi halleriyle bilinen Sezen, sosyal medya hesabı üzerinden tatil rotasından yeni kareler yayınlayarak hayranlarının beğenisine sundu.

Melis Sezen'in saklı cenneti! <a class='keyword-sd' href='/tatil/' title='Tatil'>Tatil</a> pozlarına beğeni yağdı

YAZIN TADINI ÇIKARIYOR

Sezonun yorgunluğunu atmak için kendini doğanın ve denizin kollarına bırakan ünlü oyuncu, peş peşe yayınladığı yeni tatil kareleriyle magazin gündeminde bir kez daha adından söz ettirdi. Samimi pozları ve kendine has şık tarzıyla öne çıkan Sezen'in paylaşımları, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Melis Sezen'in saklı cenneti! Tatil pozlarına beğeni yağdı

"BENİM MİSTİK YAZ ÇİÇEĞİM"

Gittiği tatil beldesi olan İzmir'in Ildır bölgesine duyduğu hayranlığı gizlemeyen güzel oyuncu, renkli fotoğraflarına romantik ve içten bir not eklemeyi de ihmal etmedi. Paylaşımında herhangi bir sponsorluk veya iş birliği anlaşması olmadığını özellikle belirten Sezen, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Benim mistik yaz çiçeğim, kadim ruhlu saklı cennetim penceremden her anın ve adaların başka büyüleyici Ildır. Reklam değil benim aşırı sevgim."

Melis Sezen'in saklı cenneti! Tatil pozlarına beğeni yağdı

TAKİPÇİLERİNDEN YORUM YAĞDI

Melis Sezen'in hem doğal güzelliğini gözler önüne seren fotoğrafları hem de Ildır'a olan sevgisini içtenlikle dile getirdiği bu gönderisi, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı. Tatil kareleri, kısa süre içinde hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Melis Sezen'in saklı cenneti! Tatil pozlarına beğeni yağdı
Melis Sezen'in saklı cenneti! Tatil pozlarına beğeni yağdı
Melis Sezen'in saklı cenneti! Tatil pozlarına beğeni yağdı
Melis Sezen'in saklı cenneti! Tatil pozlarına beğeni yağdı

Melis Sezen, Magazin, İzmir, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Magazin Melis Sezen'in saklı cenneti! Tatil pozlarına beğeni yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nilgün Mogi Nilgün Mogi:
    Melis çok güzel pozlar paylaşmış gerçekten hayran olmamak imkansız Ildır çok güzel bir yer insan kendi ailesiyle de gitmeyi düşünüyor böyle içten paylaşımlar insanı harekete geçiriyor Melis'in doğal tavırı beğeniyorum yapay değil 0 1 Yanıtla
  • Mehmet Yıldız Mehmet Yıldız:
    Yine bir ünlü tatil pozları paylaşıyor diye düşündüm ama Melis'in bu kez daha samimi göründüğü doğru. Ildır güzel yer tabi ama her sene aynı yerler trend oluyor, geçer bu da. 0 0 Yanıtla
  • Seçil Kumanyaci Seçil Kumanyaci:
    Tamam güzel de ya sosyal medyada her gün yeni bir tatil pozu, yeni bir reklam. Sponsorlu değil diyor ama zaten herkes biliyor böyle paylaşımlar nasıl çalışıyor. Biraz fazla olmuyor mu bu sürekli güncellemeler? Gerçek hayatınız yok mu ya. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Melis Sezen'in saklı cenneti! Tatil pozlarına beğeni yağdı - Son Dakika
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