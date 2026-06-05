Dans eden palyaço robot çocuğa tekme attı - Son Dakika
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Dans eden palyaço robot çocuğa tekme attı

05.06.2026 19:10
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Çin'in Xinjiang kentinde düzenlenen bir gösteride eğlence, yerini saniyeler içinde kabusa bıraktı. Popüler bir müzik eşliğinde dans eden insansı palyaço robot, kendisini izleyen küçük bir çocuğu hedef alarak sert bir tekme attı. Çocuk darbenin etkisiyle yere savrulurken görüntüler, teknoloji dünyasında "robotların güvenliği" tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Çin'in Xinjiang kentinde düzenlenen bir teknoloji ve eğlence gösterisinde, bilim kurgu filmlerini aratmayan bir olay yaşandı. Sahneye dans etmesi için çıkarılan ve dış görünüşüyle oldukça sempatik görünen insansı palyaço robot, gösteriyi en ön sıradan izleyen küçük bir çocuğa aniden acımasız bir tekme savurdu. Kameralara yansıyan o dehşet anları sosyal medyada infial yarattı.

EĞLENCE BİR ANDA KABUSA DÖNÜŞTÜ

Xinjiang'da kurulan renkli sahne platformunda, mavi peruklu ve metalik gövdeli bir palyaço robot, popüler bir müzik eşliğinde dans hareketleri sergilemeye başladı. Çevredeki onlarca çocuk ve aile robota yakın mesafeden büyük bir ilgiyle bu gösteriye odaklanmıştı. Robot ritme uygun olarak geri geri yürüyüp kendi etrafında döndüğü esnada, izleyicilerin şaşkın bakışları arasında arkasındaki küçük çocuğa doğru dönerek sert bir tekme attı.

Dans eden palyaço robot çocuğa tekme attı

TEKMENİN ETKİSİYLE YERE SAVRULDU

Robotun bacağını savurmasıyla birlikte neye uğradığını şaşıran küçük çocuk, darbenin şiddetiyle geriye doğru savrularak dengesini kaybetti. Çevredeki yetişkinlerin büyük bir panikle araya girdiği ve çocuğu hemen yerden kaldırdığı anlar saniye saniye kaydedildi. Çin'in önde gelen gazetelerinden Shanghai Daily'nin aktardığı bilgilere göre, talihsiz çocuğun şans eseri ciddi bir şekilde yaralanmadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA YAPAY ZEKA TARTIŞMASI BAŞLADI

Olay anına ait görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle birlikte dünya genelinde büyük bir tartışmanın fitili ateşlendi. Birçok kullanıcı, robotun yazılımsal bir hata (bug) nedeniyle ya da çevre algılama sensörlerinin kör noktada kalması sonucu bu hareketi yapmış olabileceğini savunurken; bazı kullanıcılar ise bu tür otonom cihazların insan kalabalığı içine bu denli kontrolsüzce sokulmasının büyük bir güvenlik zafiyeti yarattığını belirterek tepki gösterdi. 

Dans eden palyaço robot çocuğa tekme attı

Çin Halk Cumhuriyeti, Güvenlik, Yazılım, Çocuk, Müzik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Çin Dans eden palyaço robot çocuğa tekme attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Emre Ulusu Emre Ulusu:
    Xinjiang neresi bilen varmı çinin işgali ata topraklarimiz yani doğu Türkistan 0 0 Yanıtla
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