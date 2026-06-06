Buca Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç tutuklandı - Son Dakika
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Buca Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç tutuklandı

Buca Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç tutuklandı
06.06.2026 00:10
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Buca Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 54 şüpheliden Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu 42'si tutuklandı. 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Buca Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 54 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

51 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'ndan İzmir Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüphelilerden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın da aralarında bulunduğu 51 şüpheli tutuklama, 3'ü ise adli kontrol şartı talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Buca Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç tutuklandı

DUMAN VE KILIÇ'IN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 42 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Duman ve Kılıç ile birlikte eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu 42 kişi çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. 

SORUŞTURMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, eski CHP İlçe Başkanı Ç.K, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı firma sahipleri ve müteahhitlerin de bulunduğu toplam 53 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1 Haziran'da İzmir, Ankara, Erzincan ve Çanakkale'de belirlenen adreslerde gözaltına alınmıştı.

Buca Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç tutuklandı

Şüphelilerden 3'ünün cezaevinde olduğu, yurt dışındaki 4 kişi için yakalama kararı çıkartıldığı, 2 zanlının da yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edilmişti.

2 Haziran'da ise belediye iştiraki yöneticisi K.B'nin yakalanmasıyla gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 54'e yükselmişti.

Belediye yönetimi, imar birimleri, iştirakler ve müteahhitlik çevresini kapsayan soruşturma dosyasında usulsüz imar işlemleri, rüşvet karşılığı kat ve daire artışları, ruhsat ve oturma izni süreçlerinde rüşvet, belediye iştirak kredi kartlarının kişisel harcamalarda kullanılması, "bankamatik memur" sistemi, doğrudan temin ve ihale usulsüzlüklerinin yer aldığı belirtilmişti.

Bazı müteahhitlerin belediye görevlilerine ödeme yapmak için kendi aralarında özel yöntemler kullandığı, inşaat firmalarının projelerindeki aykırılıkların göz ardı edilmesi için belediye personeline rüşvet verdiği, bu ödeme trafiğinin "sorun çözme/erteleme" anlamında bazı çevrelerde "sabun" adıyla anıldığı iddia edilmişti.

Buca Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç tutuklandı

Cumhuriyet Halk Partisi, Buca Belediyesi, Görkem Duman, Çağdaş Kaya, Erhan Kılıç, Güncel, Gündem, İzmir, Buca, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Umut Ürgün Umut Ürgün:
    sabun tehlikeli kaydırır 1 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Alışmış gtte tuman durmaz 0 0 Yanıtla
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