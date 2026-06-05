2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, turnuvadaki ikinci sınavında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Brezilya'nın başkenti Brazilya'da oynanan karşılaşmada Hollanda ile kozlarını paylaşan Filenin Sultanları, rakibine 3-0'lık skorla kaybetti.
Milletler Ligi'ne galibiyetle başlayan ay-yıldızlı ekibimiz, organizasyonun ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Hollanda karşısında alınan bu sonuçla birlikte milliler, turnuvadaki ilk yenilgisini almış oldu.
Filenin Sultanları, Brezilya etabındaki üçüncü mücadelesinde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Millilerimiz, 6 Haziran Cumartesi günü TSİ 21.30’da parkeye çıkacak.
Son Dakika › Voleybol › Filenin Sultanları, Hollanda karşısında varlık gösteremedi - Son Dakika
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