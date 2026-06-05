ABD'den İsrail dahil 14 ülke için seyahat uyarısı - Son Dakika
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ABD'den İsrail dahil 14 ülke için seyahat uyarısı

ABD\'den İsrail dahil 14 ülke için seyahat uyarısı
05.06.2026 00:03
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki yüksek gerilimler ve hızla değişen güvenlik ortamı nedeniyle bölgedeki 14 ülkeyi kapsayan bir seyahat uyarısı yayımladı. Bakanlık, bölgedeki ABD vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulunurken, aralarında İsrail ve İran'ın da bulunduğu ülkeler için seyahat risk seviyelerinin geçerliliğini koruduğunu bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da "yüksek gerilimler nedeniyle güvenlik ortamının karmaşık olmaya devam etmesi ve hızla değişebilmesi" gerekçesiyle bölgedeki ülkelere yönelik seyahat uyarısı yayımladı.

İSRAİL VE İRAN DAHİL 14 ÜLKEYİ KAPSIYOR

Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda, bölgedeki yüksek gerilimler nedeniyle güvenlik ortamının karmaşık olmaya devam ettiği ve hızla değişebildiği gerekçesiyle Orta Doğu'daki ABD vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Bu kapsamda, Bahreyn, İsrail, Batı Şeria (Filistin), Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için "seyahati yeniden değerlendirin" anlamına gelen "Seviye 3"ün korunduğu; İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze (Filistin) ve Yemen için ise "seyahat etmeyin" uyarısını ifade eden "Seviye 4"ün geçerliliğini sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'den İsrail dahil 14 ülke için seyahat uyarısı - Son Dakika

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