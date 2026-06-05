Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor - Son Dakika
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Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor

Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı\'nda devam ediyor
05.06.2026 12:17
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Sıfır Atık Festivali enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, teknoloji ve sanatı birleştiren etkinliklerle Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor. Çocuk atölyeleri, tiyatro, konserler ve söyleşilerle çevre bilinci artırılıyor.

Sıfır Atık Festivali, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Yoğun katılımın olduğu festivalin ikinci gününde farkındalık etkinlikleri düzenleniyor. Çocuklar ve gençler için geri dönüşüm materyallerinden oyuncak ve sanat eseri üretimine yönelik atölyeler, çevre temalı oyunlar, yarışmalar ve interaktif eğitim programları gerçekleştiriliyor.

Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor

HABERLER.COM STANDINA YOĞUN İLGİ

Festivalde yer alan Haberler.com standı da ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. "Dijitalde de Sıfır Atık" sloganıyla hazırlanan stantta, dijital dünyada çevre dostu alışkanlıkların önemi anlatılırken, ziyaretçilere dijital temizlik ve sürdürülebilir teknoloji kullanımı konusunda bilgiler verildi.

Çocuklara özel hazırlanan "Çöp Atlas" tiyatro gösterisiyle sıfır atık bilinci eğlenceli bir hikaye üzerinden anlatıldı. Minik katılımcılar gösteriyle hem eğlendi hem de doğayı korumayı öğrendi.

Palet Türk Müziği Topluluğu ve Fungistanbul konserleri ise geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen enstrümanlarla gerçekleştirildi.

Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor

SİNAN AKÇIL VE EMRE AYDIN SAHNE ALACAK

Bugün çeşitli etkinliklerle devam edecek festivalde, "Sertaç Abi ile Söyleşi" ve "Recycled Orchestra of Cateura Konseri" olacak. Sinan Akçıl ve Emre Aydın da festivalde sahne alacak.

Festivalde yer alan "Sıfır Atık Mutfağı" teori ile pratiği bir araya getirerek, gıda israfına karşı farkındalık oluşturmayı hedefleyen bütünleşik bir eğitim ve deneyim alanı sunacak. Mutfak, yetişkinlere ve çocuklara yönelik uzmanlık eğitimleri verecek.

Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor

FESTİVAL HAKKINDA

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen Sıfır Atık Festivali, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle 7 Haziran'a kadar ziyaretçilerini Atatürk Havalimanı'nda ağırlayacak.

Festival, "Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikleri buluşturuyor.

Festival alanında çocuklardan gençlere, ailelerden teknoloji meraklılarına kadar her kesime hitap eden farklı uygulamalar yer alıyor.

Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor

Yenilenebilir enerji teknolojilerinden yapay zeka destekli uygulamalara, geri dönüşüm atölyelerinden sürdürülebilir ulaşım çözümlerine kadar çok geniş bir içeriğe sahip festivalde döngüsel ekonomi uygulamaları, atık yönetimi sistemleri, karbon ve su ayak izi ölçüm alanları ile katılımcılar kendi çevresel etkilerini analiz edebiliyor.

Sanal gerçeklik teknolojileriyle hazırlanan özel deneyim alanlarında ise ekosistemlerde yaşanan değişimler ve iklim krizinin etkileri interaktif biçimde gözlemlenebiliyor.

Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor

Sıfır Atık Müze alanında, üretim ve tüketim alışkanlıklarını sorgulayan sunumlar yer alırken, sanatın dönüştürücü gücünden yararlanılarak hazırlanan sergiler, kaynakların sınırlılığına dikkat çekerken ziyaretçileri daha sürdürülebilir bir yaşam anlayışına davet ediyor.

Festival, çevre temalı bir etkinlik olmanın ötesinde, kaynakların verimli kullanılması, bilinçli tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve çevresel sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi amacıyla toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

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Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor - Son Dakika

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