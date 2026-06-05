Aziz Yıldırım'dan 25 milyon euroluk yıldız - Son Dakika
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Aziz Yıldırım'dan 25 milyon euroluk yıldız

Aziz Yıldırım\'dan 25 milyon euroluk yıldız
05.06.2026 11:23
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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın sağ kanat transferi için düğmeye bastığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin gündemine, Premier Lig ekibi Fulham ile sözleşmesi sona eren Harry Wilson'un geldiği belirtildi.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimine günler kala transfer çalışmaları hız kazandı. Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın, kadroyu güçlendirmek için önemli isimlerle temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.

"İHTİYAÇ DUYULAN HER OYUNCUYU ALIRIZ"

Rakibi Hakan Safi'nin peş peşe yıldız transferleri açıklamasına rağmen isim vermekten kaçınan Aziz Yıldırım, daha önce yaptığı açıklamada, "İhtiyaç duyulan her oyuncuyu alırız, çubukluyu giydiririz. Bizim gücümüz buna yeter" ifadelerini kullanmıştı.

HEDEFTE HARRY WILSON VAR

Sarı-lacivertlilerin transfer gündemine son olarak Fulham forması giyen Harry Wilson'un geldiği öne sürüldü. İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Galli futbolcunun kariyerine farklı bir ülkede devam etmeye sıcak baktığı belirtildi.

Aziz Yıldırım'dan 25 milyon euroluk yıldız

BONSERVİSİ ELİNDE

Sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle bonservisini eline alan Harry Wilson, transfer piyasasının dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Tecrübeli futbolcunun maliyetinin ve piyasa değerinin yaklaşık 25 milyon euro seviyesinde olduğu ifade ediliyor.

BEŞİKTAŞ DA TAKİP EDİYOR

Harry Wilson'a yalnızca Fenerbahçe'nin değil, Beşiktaş'ın da ilgi gösterdiği belirtildi. Süper Lig'in iki devi arasında yıldız futbolcu için transfer rekabeti yaşanabileceği konuşuluyor.

KANAT HATTINA GÜÇ KATACAK

Sağ kanatta görev yapan Harry Wilson, hızı, teknik kapasitesi ve hücumdaki üretkenliğiyle tanınıyor. Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması halinde Galli futbolcunun transferi için resmi adımların hızlanması bekleniyor.

Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Fulham, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'dan 25 milyon euroluk yıldız - Son Dakika

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