Öcalan'dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir?

22.04.2026 10:03
Abdullah Öcalan'ın İmralı'da şubat ayı başında gerçekleştirilen görüşmelerde söylediği belirtilen sözler ortaya çıktı. Buna göre Öcalan, "Yahu adım atan ben, katkı yapan benim. Ama “Öcalan ile olmaz” diyorlar. Engel benmişim gibi. Bu durumda ya beni öldürmeli ya da benim kendimi öldürmem lazım. O zaman başkasını bulun, çözsün. Selahattin diyorlar. Selahattin ne yapabilir?" dediği aktarıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çıkışıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gelişmeler sürerken, Abdullah Öcalan’ın Medyascope’tan Ruşen Çakır’ın aktardığı ifadeler dikkat çekti.

"BAHÇELİ İNANILIR GİBİ DEĞİL"

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın, “güvenilir kaynaklar”a dayandırılan açıklamalarında sürece ve taraflara yönelik değerlendirmelerde bulunduğu öne sürüldü. Öcalan’ın, Bahçeli’nin başlattığı sürece ilişkin “ "Bahçeli en son cesurca “Ben giderim” dedi. İnanılır gibi değildir. En büyük rakibim, bunu söylüyor" ifadelerini kullandığı aktarılırken, DEM Parti’nin gündemde tuttuğu “statü” tartışmalarına ise “Ruhen bu statü ile yaşayamam” sözleriyle karşı çıktığı belirtildi.

"SELAHATTİN NE YAPABİLİR?"

Öcalan’ın, Selahattin Demirtaş üzerinden yürütülen tartışmalara da sert tepki göstererek, "Yahu adım atan ben, katkı yapan benim. Ama “Öcalan ile olmaz” diyorlar. Engel benmişim gibi. Bu durumda ya beni öldürmeli ya da benim kendimi öldürmem lazım. O zaman başkasını bulun, çözsün. Selahattin [Demirtaş] diyorlar. Selahattin ne yapabilir? Ben karamsar değilim. Ama yüzde yüz garanti veremeyebilirim.” dedi.

"BEBEK KATİLİ" İFADESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Sürecin devamına ilişkin mesajlar da verdiği öne sürülen Öcalan’ın, Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan sürece devam ettiğini ancak bunun için uygun koşulların sağlanması gerektiğini dile getirdiği kaydedildi. Karşılıklı adımların önemine işaret ettiği belirtilen Öcalan’ın, örgütün ateşkes ve mesafe koyma yönünde adımlar attığını, buna karşılık devletin de gerekli adımları atması gerektiğini ifade ettiği aktarıldı.

Öcalan’ın, kendisine yönelik kullanılan “bebek katili” ifadesine de tepki gösterdiği belirtildi. Bu tanımlamayı reddettiği ve uzun yıllardır süren çatışmalı sürecin yükünü taşıdığını dile getirdiği öne sürüldü.

