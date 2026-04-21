Hürmüz\'de gerginlik zirvede! İran gemisi ABD ablukasını deldi

21.04.2026 13:59
ABD'nin Hürmüz'deki ablukasına rağmen İran'a ait bir petrol tankerinin donanmanın eskortluğunda ülke kara sularına girdiği duyuruldu.

İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, İran’a ait “Sili City” adlı petrol tankerinin Arap Denizi’ni geçerek dün gece ülkenin kara sularına girdiğini açıkladı. Açıklamada, geçişin İran donanmasının operasyonel desteğiyle gerçekleştiği belirtildi.

"İRAN'A GİRMEYİ BAŞARDI"

Ordu tarafından yapılan açıklamada, “İran petrol tankeri, ABD deniz filosunun tekrarlanan uyarı ve tehditlerine rağmen ülkenin kara sularına girmeyi başardı” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca İran donanmasının tankeri Arap Denizi’nden ülke kara sularına güvenli şekilde ulaştırdığı vurgulanarak, tankerin saatler önce güneydeki İran limanlarından birine demirlediği bildirildi.

DAHA ÖNCE DE BİR GEMİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan daha önce Tesnim Haber Ajansı, İran’a ait “Shojaa-2” adlı bir yük gemisinin ABD’nin liman ve kıyılara yönelik ablukasına rağmen Hürmüz Boğazı’ndan geçtiğini duyurmuştu.

ABD BİR İRAN GEMİSİNİ ELE GEÇİRMİŞTİ

İran'a "deniz ablukası" kararı alan ABD, 19 Nisan'da Umman Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan İran bayraklı "Touska" adlı kargo gemisine ateş açtıklarını ve gemiyi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

ABD 12 NİSAN'DA ABLUKA İLAN ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Nisan’da Hürmüz Boğazı’na giriş-çıkış yapan gemilere yönelik deniz ablukası ilan etmişti. Buna rağmen çoğu petrol ve sıvılaştırılmış gaz taşıyan birçok İran gemisinin Çin, Hindistan ve diğer ülkelere ulaşmayı başardığı ifade ediliyor.

Ordu’daki bu mezarlar Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor Ordu'daki bu mezarlar Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor
Kırıkkale’de rüşvet davası başladı: Belediye Başkanı hakim karşısında Kırıkkale’de rüşvet davası başladı: Belediye Başkanı hakim karşısında
Bir Çinli kripto borsası daha: Türkçe dil desteği var, lisans başvurusu yok Bir Çinli kripto borsası daha: Türkçe dil desteği var, lisans başvurusu yok
Galatasaray’dan Victor Osimhen açıklaması Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması
Otobüste unutulan çantadan servet çıktı Otobüste unutulan çantadan servet çıktı
Derbiyi 903’te kazanan Mourinho yine yaptı yapacağını Derbiyi 90+3'te kazanan Mourinho yine yaptı yapacağını
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
Ünlü sanatçılardan İrlanda-İsrail maçına boykot çağrısı Ünlü sanatçılardan İrlanda-İsrail maçına boykot çağrısı
MHP Bolu İl Teşkilatı feshedildi MHP Bolu İl Teşkilatı feshedildi
Galatasaraylıların büyük hayali için ilk adım: Kazıklar 23 Nisan’da vuruluyor Galatasaraylıların büyük hayali için ilk adım: Kazıklar 23 Nisan'da vuruluyor

15:06
Özgür Özel’den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
14:42
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
14:37
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
14:31
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump’tan tek cümlelik İran mesajı
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
14:13
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke Listede Türkiye de var
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
13:38
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
13:16
Vahim iddia: İskan alamayan müteahhit, Onursal Adıgüzel’in katıldığı cenazeyi basmış
Vahim iddia: İskan alamayan müteahhit, Onursal Adıgüzel’in katıldığı cenazeyi basmış
13:08
AVM’lere girişler ücretli mi oluyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var
AVM'lere girişler ücretli mi oluyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
12:27
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı
12:16
Ailesi görmek istemiyor İşte Özkan Yalım’ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
11:13
Bahçeli’den Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesine gönderme
Bahçeli'den Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine gönderme
