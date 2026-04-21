Fenerbahçe, 120+2'nci dakikada yıkıldı! Kupada ilk yarı finalist Konyaspor

21.04.2026 23:14
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında uzatmalara giden maçta Konyaspor, 120+2'de attığı golle Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertliler bu skorla birlikte kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında TÜMOSAN Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresi golsüz eşitlikle sona erdi. Uzatmalara giden mücadeleyi Konyaspor, 1-0 kazandı. 

SKRINIAR'IN KAFA VURUŞU KALECİDE

6. dakikada sol kanattan Levent Mercan'ın kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Skriniar'ın kafa vuruşu kaleci bahadır Güngördü'de kaldı.

EDERSON HATA YAPMADI

37. dakikada Gonçalves'in pasında topla buluşan Enis Bardhi'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ederson hata yapmadı.

İLK YARININ SON ATAĞI FENERBAHÇE'DEN

42. dakikada Osterwolde'nin ceza sahası içerisine doğru ortasında topa yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşu yandan dışarıya çıktı.

FENERBAHÇE GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Mücadelenin 70. dakikasında Skriniar'ın kafasıyla indirdiği top Kerem'in önüne düştü, Kerem'in yakın mesafeden çektiği şut üstten auta gitti. Maçın en net pozisyonu bu oldu.

KONYASPOR 120+2'DE ÖNE GEÇTİ

Berkan'ın ortasında Diogo'nun kafa vuruşunu Ederson çıkardı devamında ise Kramer yerde kaldı ve Konyaspor penaltı bekledi. Mücadelenin hakemi VAR monitöründe pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Jevtovic yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Konyaspor 1-0 öne geçti.

YARI FİNALE YÜKSELEN TAKIM KONYASPOR

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Konyaspor kazandı. Yeşil-beyazlılar, bu sonuçla birlikte adını yarı finale yazdırmayı başardı. 

RAKİP YA BEŞİKTAŞ YA DA ALANYASPOR OLACAK

Konyaspor'un yarı finaldeki rakibi Beşiktaş-Corendon Alanyaspor eşleşmesinin galibi olacak. Sarı-lacivertliler, zorlu müsabakayı deplasmanda oynayacak. 

