Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da olağanüstü hal: İşte getirilen yasaklar
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da olağanüstü hal: İşte getirilen yasaklar

Haberin Videosunu İzleyin
22.04.2026 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarında bilgi sızıntılarını önlemek için Kemerburgaz Tesisleri'nde sıkı tedbirler aldı. İşte alınan önlemler ve getirilen yasaklar...

Süper Lig’de şampiyonluk düğümünün büyük ölçüde çözüleceği 26 Nisan'daki kritik Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde Galatasaray teknik heyeti hareketi geçti.

TESİS İÇİNDE SIKIYÖNETİM 

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, taktik planların ve kadro tercihlerinin dışarı sızmasına karşı başlattığı mücadele yeni bir boyut kazandı. Haber sızıntılarının önüne geçmek adına bazı kulüp çalışanlarıyla yolların ayrılmasının ardından, tesislerde radikal kurallar devreye sokuldu. Artık taktik antrenmanlar esnasında tesis personelinin sahayı izlemesi kesinlikle yasaklandı. -

DERBİ ÖNCESİ GİRİŞ ÇIKIŞLAR KISITLANDI

Fenerbahçe derbisi hazırlıkları kapsamında tesislere girişler de denetim altına alındı. Yönetimin özel onayı olmadan hiçbir misafir içeri kabul edilmemeye başlandı. Futbolcuların yakın çevresinden ise yalnızca eş ve çocuklarının girişine müsaade edilecek.

GÖRÜNTÜ ALMAK YASAK

Son anlarak yapılan taktik idmanlarda, kulübün resmi fotoğrafçıları haricinde hiç kimsenin fotoğraf veya video çekmesine de izin verilmeyecek. Okan Buruk’un talimatıyla hayata geçirilen bu "kapalı kapılar ardında hazırlık" modelinin, başarılı teknik adam görevde olduğu sürece kalıcı hale getirilmesi planlanıyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 17:30:43. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.