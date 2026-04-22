Gülistan\'ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi

Tunceli’de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin dosya yeniden açıldı. Yeniden ele alınan soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir dahil 12 kişi tutuklandı. Soruşturmada Gülistan’ın yakın arkadaşının verdiği ifade dikkat çekti.

"İNTİHAR ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi olan Gülistan Doku’nun yakın arkadaşı M.T., Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na tanık olarak ifade verdi. KYK yurdunda yan yana odalarda kaldıklarını ve birlikte çalıştıklarını belirten M.T., Gülistan’ın intihar etmiş olamayacağını söyledi. M.T., “Hasta olduğunda bile ilaç içmeyen birinin intihar etmesi mümkün değil. Eğer intihar etmiş olsaydı, uzun süre aranan barajda mutlaka bulunurdu” dedi.

"ÜST DÜZEY MÜŞTERİLER BİZİ TACİZ EDERDİ"

Tanık M.T., birlikte çalıştıkları kafede yaşadıklarına ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Kafeye sık sık “üst düzey memurların” geldiğini öne süren M.T., bazı müşterilerin kendilerine yönelik rahatsız edici davranışlar sergilediğini ifade etti. NTV'nin haberine göre; “Bize asılanlar olurdu, bakışlarıyla taciz ederlerdi. Benimle birkaç kez iletişim kurmaya çalıştılar” diyen M.T., bu durumdan kaçmak için bulaşıkhane bölümünde çalışmaya başladıklarını anlattı.