Gülistan'ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi - Son Dakika
Gülistan'ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi

Gülistan\'ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
22.04.2026 16:15
Gülistan\'ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
Gülistan Doku'nun KYK yurdundan yakın bir arkadaşının tanık sıfatıyla verdiği ifade, altı yıl sonra tozlu raflardan indirilen dosyaya çarpıcı bir iddia daha taşıdı. Tanık arkadaş, Gülistan ile çalıştıkları kafede bazı üst düzey müşterin sözlü ve bakış yoluyla sık sık tacizine maruz kaldıklarını öne sürdü. Tanık, bu durumdan kaçmak için bulaşıkhane bölümünde çalışmaya başladıklarını söyledi.

Tunceli’de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin dosya yeniden açıldı. Yeniden ele alınan soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir dahil 12 kişi tutuklandı. Soruşturmada Gülistan’ın yakın arkadaşının verdiği ifade dikkat çekti.

"İNTİHAR ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi olan Gülistan Doku’nun yakın arkadaşı M.T., Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na tanık olarak ifade verdi. KYK yurdunda yan yana odalarda kaldıklarını ve birlikte çalıştıklarını belirten M.T., Gülistan’ın intihar etmiş olamayacağını söyledi. M.T., “Hasta olduğunda bile ilaç içmeyen birinin intihar etmesi mümkün değil. Eğer intihar etmiş olsaydı, uzun süre aranan barajda mutlaka bulunurdu” dedi.

"ÜST DÜZEY MÜŞTERİLER BİZİ TACİZ EDERDİ"

Tanık M.T., birlikte çalıştıkları kafede yaşadıklarına ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Kafeye sık sık “üst düzey memurların” geldiğini öne süren M.T., bazı müşterilerin kendilerine yönelik rahatsız edici davranışlar sergilediğini ifade etti. NTV'nin haberine göre; “Bize asılanlar olurdu, bakışlarıyla taciz ederlerdi. Benimle birkaç kez iletişim kurmaya çalıştılar” diyen M.T., bu durumdan kaçmak için bulaşıkhane bölümünde çalışmaya başladıklarını anlattı.

NE OLMUŞTU?

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçların, Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmıştı.

Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Son Dakika Güncel Gülistan'ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Gülistan'ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi - Son Dakika
