İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...

İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...
22.04.2026 08:33
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...
ABD Başkanı Donald Trump ateşkesi süresiz uzatırken, İran ise ABD'nin ateşkesi saldırı için uzattığını belirtip müzakere masasına tekrar dönmek için şartını açıkladı. İran Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, Hürmüz ablukası kalkınca görüşmelerin yeniden başlayabileceğini vurgularken İran Devrim Muhafızlarından tarihi rest geldi. Yapılan açıklamada "Çatışmalar yeniden başlarsa düşmana ezici darbeler indireceğiz" ifadeleri yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ateşkesi süresiz uzatma kararı Orta Doğu’da tansiyonu düşürmek yerine yeni bir gerilimin fitilini ateşledi. Washington yönetimi müzakerelere zaman kazandırmayı hedeflediğini açıklarken, Tahran yönetimi kararı “yeni saldırı hazırlığı” olarak yorumladı.

TRUMP: MÜZAKERELER SONUÇLANANA KADAR SÜRECEK

Trump, İran’ın ateşkes önerisini sunana ve görüşmeler sonuçlanana kadar ateşkesin süresiz olarak uzatıldığını duyurdu. Hürmüz Boğazı’ndaki ablukayı sürdüreceklerini belirten Trump, orduya da her açıdan hazır olmaları talimatını verdi. Ateşkes kararında Pakistan’ın etkili olduğunu vurgulayan Trump’a, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de teşekkür etti.

İRAN: “BU BİR SALDIRI HAZIRLIĞI”

İran cephesinden ise sert açıklamalar peş peşe geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın danışmanı Mehdi Muhammedi, ateşkesin uzatılmasını “İran’a yeni saldırı için zaman kazanma” olarak değerlendirdi. Muhammedi, “Hürmüz ablukasının sürmesi bombardımandan farksız, askeri karşılık verilmesi gerekiyor” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi de limanlara yönelik ablukanın savaş anlamına geldiğini belirterek, bunun ateşkes ihlali olduğunu ifade etti. Muhammedi ayrıca ABD’nin savaşı kaybettiğini ve kaybeden tarafın şartları belirleyemeyeceğini savundu.

MÜZAKERE İÇİN ŞART: HÜRMÜZ ABLUKASI KALKSIN

İran Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, müzakere sürecine dönüş için Hürmüz Boğazı’ndaki ablukanın kaldırılması gerektiğini vurguladı. Tahran yönetimi, bu şart sağlanmadan masaya dönmeye sıcak bakmıyor.

DEVRİM MUHAFIZLARINDAN TARİHİ REST

İran Devrim Muhafızları ise ABD’ye açık bir uyarı gönderdi. Yapılan açıklamada, “Elimiz tetikte, saldırı olursa önceden belirlenmiş hedefleri daha sert vururuz” denildi. Açıklamada ayrıca çatışmaların yeniden başlaması halinde düşmana ezici darbeler indirileceği vurgulandı.

Devrim Muhafızları, Körfez ülkelerine de mesaj vererek, ABD üslerinin İran’a saldırıda kullanılması durumunda bu ülkelerin petrol üretiminin hedef alınacağını belirtti.

BÖLGEDE GERİLİM YÜKSELİYOR

Taraflardan gelen karşılıklı açıklamalar, ateşkesin sahada ne kadar sürdürülebilir olduğu konusunda soru işaretlerini artırdı. Diplomasi trafiği devam ederken, bölgede askeri gerilimin yeniden tırmanma ihtimali güçleniyor.

Son Dakika Güncel İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa... - Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • Mevlut Emre Mevlut Emre:
    Tramp vay ki kıvırdın yok geldi yok uzatım yemiyor bende diyemiyor İran iflaginizi kesti daha ne kiviriyorsun ya savaş ya bariş 13 1 Yanıtla
Adalet Bakanı Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak
Ailesi görmek istemiyor İşte Özkan Yalım’ı cezaevinde ziyarete giden tek isim Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı 41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı
İletişim Başkanlığı’ndan “PTT’ye siber saldırı“ iddialarına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "PTT’ye siber saldırı" iddialarına yalanlama
Mardin’de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti
Anne Hathaway, ’Dünyanın En Güzel Kadını’ seçildi Anne Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçildi
AVM’lere girişler ücretli mi oluyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var AVM'lere girişler ücretli mi oluyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Vahim iddia: İskan alamayan müteahhit, Onursal Adıgüzel’in katıldığı cenazeyi basmış Vahim iddia: İskan alamayan müteahhit, Onursal Adıgüzel’in katıldığı cenazeyi basmış
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’dan Bankasürans Zirvesi’nde önemli mesaj Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'dan Bankasürans Zirvesi'nde önemli mesaj
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
Zincir markette satılan muzların görüntüsü müşterileri hayrete düşürdü Zincir markette satılan muzların görüntüsü müşterileri hayrete düşürdü

09:06
İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu
İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu
08:55
Her markette satılıyor 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
Her markette satılıyor! 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
08:04
Trump’tan İran’ın şartlarına yanıt Kesin kararını duyurdu
Trump'tan İran'ın şartlarına yanıt! Kesin kararını duyurdu
07:45
Trump ateşkesi uzattı, piyasalar tepetaklak oldu
Trump ateşkesi uzattı, piyasalar tepetaklak oldu
07:39
Savaş yakıt fiyatlarını uçurdu, Alman havayolu devi 20 bin uçuşu iptal ediyor
Savaş yakıt fiyatlarını uçurdu, Alman havayolu devi 20 bin uçuşu iptal ediyor
07:31
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
06:48
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı
06:20
Hürmüz’de el konulan gemiden çıkanlar Trump’ı rahatsız etti
Hürmüz'de el konulan gemiden çıkanlar Trump'ı rahatsız etti
02:53
Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi
Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
01:59
Okul saldırganının annesi neden tutuklandı Savcılıktan açıklama var
Okul saldırganının annesi neden tutuklandı? Savcılıktan açıklama var
23:27
Ankara’da askeri helikopter kazası Bakanlıktan açıklama geldi
Ankara'da askeri helikopter kazası! Bakanlıktan açıklama geldi
SON DAKİKA: İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa... - Son Dakika
