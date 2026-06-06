Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin pür dikkat kesildiği maaş zammı maratonunda geri sayım başladı. Geçmiş dönemlerdeki isabetli tahminleriyle bilinen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, Temmuz 2026 zammına ilişkin beklentilerini ve hesapladığı net rakamları kamuoyuyla paylaştı.

HESAPLAR HAZİRAN ENFLASYONUNA KALDI

Maaşlara yapılacak net zam oranının belirlenmesi için Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı enflasyon verileri bekleniyor. Kendi YouTube kanalında yaptığı yayında mevcut durumu değerlendiren Özgür Erdursun, TÜİK’in açıkladığı 5 aylık verilere göre enflasyonun yüzde 16.60 olduğunu hatırlattı. Erdursun, şu anki mevcut tabloya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkının yüzde 16.60, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 12.40 olarak netleştiğini belirtti.

İŞTE ERDURSUN'UN ZAM TAHMİNLERİ

Haziran ayı enflasyon tahminlerini paylaşarak 6 aylık kesinleşecek rakamlara ışık tutan Erdursun, şu ifadeleri kullandı: "Mayıs ayında yüzde 1.7'lik bir enflasyon açıklandı. Haziran ayında daha da düşük, yüzde 1.3 ile yüzde 1.5 arasında bir enflasyon çıkmasını bekliyoruz. Bu ihtimaller ışığında 6 aylık enflasyonun yüzde 18.1 ile yüzde 18.3 arasında, yani yüzde 18 küsur olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Memur ve memur emeklerine de yüzde 13.85 gibi. Yani yüzde 14 diyebiliriz."

Bu öngörüler doğrultusunda uzman ismin Temmuz ayı zam tahminleri şöyle şekillendi:

SSK ve Bağ-Kur Emeklisi: %18

Memur ve Memur Emeklisi: %14

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN KRİTİK UYARI

Özgür Erdursun, milyonlarca kişiyi ilgilendiren en düşük emekli maaşına yönelik de çarpıcı bir tahminde ve uyarıda bulundu. Mevcut durumda 20.000 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığının, formüllere göre yaklaşık 23.620 TL seviyelerine çıkmasının beklendiğini ifade eden Erdursun, yasal düzenleme vurgusu yaptı: "En düşük aylıklar, açıklanan enflasyon oranında otomatik olarak artmıyor. Eğer en düşük tamamlanan aylığa yasal bir düzenleme ile artış yapılmazsa, bu maaşlar 20.000 lirada kalmaya devam eder."

Erdursun ayrıca, yapılacak olan bu zamların mevcut ekonomik şartlarda emeklilerin alım gücünü korumaya yetmeyeceğini de sözlerine ekledi.