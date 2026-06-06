Herkes ismini aratıyor! Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım'a ağzına geleni saydı - Son Dakika
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Herkes ismini aratıyor! Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım'a ağzına geleni saydı

06.06.2026 15:05
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Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda konuşan kongre üyesi Gizem Özcan, Aziz Yıldırım'a yönelik çok ama çok sert eleştirilerde bulundu. Özcan'ın, "Hakan Safi’ye gel 1 sene sonra aday ol diyorsunuz sebebi bırakacağınız borçları bu kez de Hakan Safi mi ödesin istiyorsunuz?" şeklindeki sözleri kongreye damga vurdu.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda kongre üyesi Gizem Özcan'ın Aziz Yıldırım'a yönelik açıklamaları gündeme damga vurdu. Kürsüye çıkan Özcan, Yıldırım'ın başkanlık dönemi ve seçim sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"YİNE BURADASINIZ"

Konuşmasına Aziz Yıldırım'a hitap ederek başlayan Gizem Özcan, "Bitti Ali bitti, benim bundan sonra Fenerbahçe'ye bir şey olma şansım yok dediniz, yine buradasınız, hoş geldiniz Sayın Aziz Yıldırım" ifadelerini kullandı. Özcan, Yıldırım'ın çocukların üzülmemesi için değil, "dostlarının üzülmemesi için" yeniden aday olduğunu savundu.

Herkes ismini aratıyor! Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım'a ağzına geleni saydı

"8 SENEDİR NEREDESİNİZ?"

Konuşmasının en dikkat çeken bölümünde Aziz Yıldırım'ın son yıllardaki tutumunu eleştiren Özcan, "Bugün Sayın Aziz Yıldırım, Sayın Ali Koç ve Sayın Hakan Safi'ye gelin birleşelim diyor. 8 senedir neredesiniz Sayın Aziz Yıldırım?" sözlerini kullandı.

"NİHAT ÖZDEMİR VE TAHİR KIRAN" ELEŞTİRİSİ

Gizem Özcan, Aziz Yıldırım'ın bazı isimlerin kulüpte yeniden etkin rol almasının önünü açtığını öne sürdü. Özcan, konuşmasında Nihat Özdemir ve Tahir Kıran üzerinden de eleştiriler yöneltti.

Herkes ismini aratıyor! Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım'a ağzına geleni saydı

ALİ KOÇ VE SADETTİN SARAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Konuşmasının devamında eski başkan Ali Koç ile Sadettin Saran yönetimine teşekkür eden Özcan, Ali Koç'un başkanlık görevinin ardından da kulübe destek vermeye devam ettiğini söyledi. Özcan ayrıca, "Sayın Aziz Yıldırım'dan göremediğimiz eski başkan nasıl olunur anlayışını gösterdiği için ayrıca teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

HAKAN SAFİ'YE DESTEK ÇAĞRISI

Kongre üyesi Özcan, konuşmasının sonunda üyelerden Hakan Safi'ye destek vermelerini istedi. Aziz Yıldırım'ın seçim vaatlerini de eleştiren Özcan, kulübün geleceği için Safi'nin tercih edilmesi gerektiğini savundu.

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Son Dakika Spor Herkes ismini aratıyor! Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım'a ağzına geleni saydı - Son Dakika

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