Arda Güler'in koruması göz açtırmıyor! Temas etmek isteyenler şaşkın - Son Dakika
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Arda Güler'in koruması göz açtırmıyor! Temas etmek isteyenler şaşkın

06.06.2026 15:45
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Arda Güler, Miami'de kendisinden imza isteyen hayranlarını geri çevirmedi. Yoğun ilgi sırasında korumasının, futbolcuya temas etmeye çalışan kişilere verdiği hızlı tepki dikkat çekti.

Dünya futbolunun yükselen yıldızları arasında gösterilen Arda Güler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentinde taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

HAYRANLARINI GERİ ÇEVİRMEDİ

Genç futbolcu, kendisini görmek ve imza almak isteyen taraftarları kırmadı. Arda Güler, çevresini saran hayranlarıyla yakından ilgilenirken bol bol imza dağıttı. Taraftarların milli yıldıza gösterdiği ilgi sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Arda Güler'in koruması göz açtırmıyor! Temas etmek isteyenler şaşkın

KORUMASININ MÜDAHALESİ GÜNDEM OLDU

Yoğun kalabalık içerisinde bazı taraftarların Arda Güler'e temas etmeye çalışması üzerine korumasının verdiği hızlı tepki dikkat çekti. Korumanın, futbolcuya yaklaşmaya çalışan kişilere anında müdahale ederek güvenlik çemberini koruduğu görüldü.

Arda Güler'in koruması göz açtırmıyor! Temas etmek isteyenler şaşkın

MİAMİ'DE BÜYÜK İLGİ

Real Madrid formasıyla kariyerini sürdüren Arda Güler'in Miami'de gördüğü ilgi, genç yıldızın uluslararası popülaritesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Arda Güler, Miami, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler'in koruması göz açtırmıyor! Temas etmek isteyenler şaşkın - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mustafa Yücel Mustafa Yücel:
    adamsın vesselam küçük jojuk 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Arda Güler'in koruması göz açtırmıyor! Temas etmek isteyenler şaşkın - Son Dakika
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