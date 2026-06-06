Arda Güler'in koruması göz açtırmıyor! Temas etmek isteyenler şaşkın

Dünya futbolunun yükselen yıldızları arasında gösterilen Arda Güler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentinde taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

HAYRANLARINI GERİ ÇEVİRMEDİ

Genç futbolcu, kendisini görmek ve imza almak isteyen taraftarları kırmadı. Arda Güler, çevresini saran hayranlarıyla yakından ilgilenirken bol bol imza dağıttı. Taraftarların milli yıldıza gösterdiği ilgi sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

KORUMASININ MÜDAHALESİ GÜNDEM OLDU

Yoğun kalabalık içerisinde bazı taraftarların Arda Güler'e temas etmeye çalışması üzerine korumasının verdiği hızlı tepki dikkat çekti. Korumanın, futbolcuya yaklaşmaya çalışan kişilere anında müdahale ederek güvenlik çemberini koruduğu görüldü.

MİAMİ'DE BÜYÜK İLGİ

Real Madrid formasıyla kariyerini sürdüren Arda Güler'in Miami'de gördüğü ilgi, genç yıldızın uluslararası popülaritesini bir kez daha gözler önüne serdi.