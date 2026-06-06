Şekip Mosturoğlu: Genel kurula mı geldiniz, yoksa maça mı? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şekip Mosturoğlu: Genel kurula mı geldiniz, yoksa maça mı?

Şekip Mosturoğlu: Genel kurula mı geldiniz, yoksa maça mı?
06.06.2026 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Hakan Safi taraftarlarının Aziz Yıldırım'a yönelik tezahüratları gerginliğe neden oldu. Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu, "Genel kurula mı geldiniz, yoksa maça mı?" sözleriyle tepki göstererek birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda tansiyon zaman zaman yükselmeye devam ediyor. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin destekçileri arasında yaşanan tezahürat rekabeti, genel kurulda yeni bir gerginliğe neden oldu.

AZİZ YILDIRIM'A YÖNELİK TEZAHÜRAT

Kongre sırasında Hakan Safi taraftarlarının, Aziz Yıldırım'a yönelik "Yalan, yalan, yalan, dolan, dolan, dolan, 8 sene oldu neredesin ulan?" şeklinde tezahüratta bulunması salonda dikkat çekti. Tezahüratların ardından genel kurul salonunda kısa süreli hareketlilik yaşandı.

ŞEKİP MOSTUROĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşananların ardından Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu kürsüden müdahalede bulundu. Mosturoğlu, kongre üyelerine dönerek, "Arkadaşlar! Genel kurula mı geldiniz, yoksa maça mı?" ifadelerini kullandı.

"BİRLİK VE BERABERLİK İSTİYORLAR"

Mosturoğlu daha sonra yaptığı açıklamada, taraftarlarla görüştüğünü belirterek genel kurulun sağlıklı şekilde devam etmesi çağrısında bulundu.

Divan Başkanı, "Taraftarlar ile konuştum. Herkes birlik beraberlik içinde genel kurulun devam etmesini istiyor. Demokratik olgunluk içinde konuşmacıları dinleyelim" dedi.

GERGİNLİĞİN ARDINDAN PROGRAM DEVAM ETTİ

Mosturoğlu'nun uyarılarının ardından salondaki tansiyon düşerken, genel kurul programı kaldığı yerden devam etti. Fenerbahçe'nin yeni başkanını belirleyecek tarihi kongrede gözler adayların yapacağı açıklamalara çevrildi.

Şekip Mosturoğlu, Aziz Yıldırım, Hakan Safi, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şekip Mosturoğlu: Genel kurula mı geldiniz, yoksa maça mı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı’nda devam ediyor Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
Aziz Yıldırım’ın canlı yayında sinekle imtihanı Aziz Yıldırım'ın canlı yayında sinekle imtihanı
Reyhanlı’daki terör saldırısı davasında karar açıklandı Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
23 yıl hapis cezasıyla aranan firari kıskıvrak yakalandı 23 yıl hapis cezasıyla aranan firari kıskıvrak yakalandı
Ve bomba patladı Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor Ve bomba patladı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı
Bir ailenin kahreden kaderi: 11 yıl arayla aynı acıyı yaşadılar Bir ailenin kahreden kaderi: 11 yıl arayla aynı acıyı yaşadılar

15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye’ye gelin, Türkiye’ye yerleşin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin
15:14
Özrü yetmedi Rahmi Koç’un “fıkrasına“ tepkiler çığ gibi büyüyor
Özrü yetmedi! Rahmi Koç'un "fıkrasına" tepkiler çığ gibi büyüyor
15:05
Herkes ismini aratıyor Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım’a ağzına geleni saydı
Herkes ismini aratıyor! Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım'a ağzına geleni saydı
15:02
16 barodan ortak açıklama Rahmi Koç hakkında suç duyurusunda bulundular
16 barodan ortak açıklama! Rahmi Koç hakkında suç duyurusunda bulundular
14:17
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
13:58
Fenerbahçe Genel Kurulu’nda kavga Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti
Fenerbahçe Genel Kurulu'nda kavga! Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti
11:22
Keir Starmer: Rusya 4 yıl içerisinde NATO’ya saldırabilir
Keir Starmer: Rusya 4 yıl içerisinde NATO'ya saldırabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 15:50:48. #7.13#
SON DAKİKA: Şekip Mosturoğlu: Genel kurula mı geldiniz, yoksa maça mı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.