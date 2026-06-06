Şekip Mosturoğlu: Genel kurula mı geldiniz, yoksa maça mı?

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda tansiyon zaman zaman yükselmeye devam ediyor. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin destekçileri arasında yaşanan tezahürat rekabeti, genel kurulda yeni bir gerginliğe neden oldu.

AZİZ YILDIRIM'A YÖNELİK TEZAHÜRAT

Kongre sırasında Hakan Safi taraftarlarının, Aziz Yıldırım'a yönelik "Yalan, yalan, yalan, dolan, dolan, dolan, 8 sene oldu neredesin ulan?" şeklinde tezahüratta bulunması salonda dikkat çekti. Tezahüratların ardından genel kurul salonunda kısa süreli hareketlilik yaşandı.

ŞEKİP MOSTUROĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşananların ardından Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu kürsüden müdahalede bulundu. Mosturoğlu, kongre üyelerine dönerek, "Arkadaşlar! Genel kurula mı geldiniz, yoksa maça mı?" ifadelerini kullandı.

"BİRLİK VE BERABERLİK İSTİYORLAR"

Mosturoğlu daha sonra yaptığı açıklamada, taraftarlarla görüştüğünü belirterek genel kurulun sağlıklı şekilde devam etmesi çağrısında bulundu.

Divan Başkanı, "Taraftarlar ile konuştum. Herkes birlik beraberlik içinde genel kurulun devam etmesini istiyor. Demokratik olgunluk içinde konuşmacıları dinleyelim" dedi.

GERGİNLİĞİN ARDINDAN PROGRAM DEVAM ETTİ

Mosturoğlu'nun uyarılarının ardından salondaki tansiyon düşerken, genel kurul programı kaldığı yerden devam etti. Fenerbahçe'nin yeni başkanını belirleyecek tarihi kongrede gözler adayların yapacağı açıklamalara çevrildi.