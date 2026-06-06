Fenerbahçe Genel Kurulu'nda kavga! Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda hareketli anlar yaşanmaya devam ediyor. Gün içerisinde kongre üyeleri arasında yaşanan gerginliklerin ardından bu kez protokol tribününde kavga çıktı.

PROTOKOL TRİBÜNÜNDE GERGİNLİK

Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin de yer aldığı protokol tribününde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen sözlü gerginlik, çevrede bulunanların da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

AZİZ YILDIRIM YERİNDEN KALKIP MÜDAHALE ETTİ

Kavganın büyümesi üzerine Aziz Yıldırım yerinden kalkarak yaşananlara müdahale etti. Yıldırım'ın tarafları sakinleştirmeye çalıştığı anlar kongre alanındaki kameralar tarafından da görüntülendi. Yaşanan hareketlilik nedeniyle protokol tribününde kısa süreli panik yaşandı.

HAKAN SAFİ DE PROTOKOL TRİBÜNÜNDEYDİ

Olay sırasında başkan adaylarından Hakan Safi'nin de protokol tribününde bulunduğu görüldü. Güvenlik görevlileri ve kongre üyelerinin araya girmesiyle gerginlik kısa sürede kontrol altına alındı.

KONGREDE TANSİYON YÜKSEK

Fenerbahçe'nin yeni başkanının belirleneceği kritik genel kurulda gün boyunca çeşitli gerginlikler yaşandı. Kongrenin ilk saatlerinde üyeler arasında çıkan tartışmalarda da su şişelerinin fırlatıldığı anlar dikkat çekmişti.