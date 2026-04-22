Mauro Icardi\'nin fiziksel görüntüsü eleştirilerin odağında

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne karşı oynanan maça ilk 11’de başlarken, sergilediği futboldan ziyade fiziksel kondisyonuyla gündem oldu.

GÖRÜNTÜSÜ TARTIŞMA YARATTI

Sarı-kırmızılı ekibin gol yollarındaki en büyük kozlarından biri olan Icardi, kupa mesaisinde sahaya 11’de çıktı. Ancak tecrübeli golcünün maç içerisindeki ağır görüntüsü ve fazla kiloları dikkatli gözlerden kaçmadı. Özellikle yakın çekimlerdeki fiziği, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Galatasaraylı taraftarların bir kısmı yıldız oyuncuya destek çıksa da, büyük bir bölümü Arjantinli forvetin profesyonellikten uzaklaştığını savunarak eleştiri oklarını yöneltti. Bazı kullanıcılar, "Icardi sahada değil, hala tatilde gibi" yorumlarında bulunarak oyuncunun fiziksel durumuna tepki gösterdi.