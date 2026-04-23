Gülistan Doku dosyasına "sil baştan" diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu

23.04.2026 10:59
Gülistan Doku'nun 2020 yılında kaybolmasına ilişkin dosyaya 6 yıl sonra "sil baştan" diyerek tozlu raflardan indiren Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu. “Ben de bir anneyim, benim de bir kızım var" diyen Cansu, sırada Çağla Tuğaltay dosyası olduğunu belirterek, "Bundan sonra da hangi dosya olursa olsun, adaletin peşini bırakmayacağız" dedi.

2020 yılında esrarengiz bir şekilde kaybolan Gülistan Doku soruşturmasını 6 yıl sonra raftan indirip yaptığı derin soruşturmalarla dosyanın "sıradan bir kayıp vakası" olmadığını ortaya çıkan  Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu ilk kez konuştu. Yıllardır sonuç alınamayan diğer dosyalara da bakacağını belirten Cansu, "Adaletin peşini bırakmayacağız" dedi.

“VİCDANİ SORUMLULUK HİSSETTİM”

Başsavcı Cansu, dosyaya yalnızca mesleki değil, insani bir sorumlulukla yaklaştığını ifade etti. Bir anne olduğunu hatırlatan Cansu, kaybolan genç bir kızın ve acı içinde bekleyen bir ailenin dramını gördüğünü belirterek, “Mesleki ve vicdani görevim gereği bu dosyanın üzerine gidilerek bu kızımıza ne olduğunun bulunması gerektiğine inandım” dedi.

“TÜM İHTİMALLERİ YENİDEN DEĞERLENDİRDİK”

Cansu, Adalet Bakanı’nın “ucu nereye giderse gitsin” yaklaşımının kendilerine güç verdiğini dile getirerek, ekip olarak titiz bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Adliyedeki ekip arkadaşları ve JASAT birimleriyle birlikte hiçbir detayı göz ardı etmeden hareket ettiklerini belirten Cansu, tüm ihtimalleri yeniden ele aldıklarını ve gece gündüz çalıştıklarını aktardı.

“GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARMAK BOYNUMUZUN BORCU”

Soruşturmanın önemine dikkat çeken Cansu, eğer bir cinayet söz konusuysa bunu aydınlatmanın adli makamların sorumluluğu olduğunu vurguladı. Teknolojik imkanların geliştiğine işaret eden Cansu, “Bizim görevimiz gerçeği ortaya çıkarmaktır. Gülistan Doku dosyası da bunun mümkün olduğunu göstermiştir. Bundan sonra da hangi dosya olursa olsun, adaletin peşini bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

"SIRADA ÇAĞLA TUĞALTAY VAR"

Başsavcı Cansu, sırada 26 yıl önce 15 yaşındayken evde boğazı kesilmiş halde cansız bedeni bulunan Çağla Tuğaltay cinayeti dosyasının olduğunu belirtti. Başsavcı Cansu'nun açıklamaları Hande Fırat'ın köşesinde şöyle yer aldı:

"Adalet Bakanı Akın Gürlek’in faili meçhul ve takipsizlik dosyaları yeniden incelemek için özel birim yaklaşımı, bu yüzden yalnızca bürokratik bir adım değil, hem bir dönüm noktası hem de kamusal bir taahhüt. Eğer faili meçhuller için kurulan özel ekip sistematik çalışacaksa; başta Çağla Tuğaltay, Rabia Naz, Narin Güran olmak üzere tüm dosyalar bu mekanizmayla, kaybettiğimiz çocuklarımız için adaletin penceresi." 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Tebrikler savcı hanım...sizin bakış açınızdaki savcılarımızın sayınızın artması dileğiyle... 52 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Durust bir bas savci ayni zamanda bir anne helal olsun 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan: Türkiye’ye uzanacak demir yolu için çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak Suudi Arabistan: Türkiye'ye uzanacak demir yolu için çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak
Yağışlar etkisini gösterdi İstanbul barajlarında sevindirici yükseliş Yağışlar etkisini gösterdi! İstanbul barajlarında sevindirici yükseliş
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Gülistan Doku buraya mı gömüldü Mezara benzer boşluk raporda Gülistan Doku buraya mı gömüldü? Mezara benzer boşluk raporda
1202’de gelen gol sonrası Sadettin Saran’ın tribündeki görüntüsü ortaya çıktı 120+2'de gelen gol sonrası Sadettin Saran'ın tribündeki görüntüsü ortaya çıktı
Elektrik tellerine çarpan uçak araçların üzerine böyle çakıldı Elektrik tellerine çarpan uçak araçların üzerine böyle çakıldı!
İbrahim Tatlıses’in torunundan vahim iddia: Yoğun bakımdayken... İbrahim Tatlıses'in torunundan vahim iddia: Yoğun bakımdayken...
Serdar Dursun’un attığı golü tuşlu cep telefonuyla kaydeden minik taraftara unutamayacağı hediye Serdar Dursun'un attığı golü tuşlu cep telefonuyla kaydeden minik taraftara unutamayacağı hediye
Güne damga vuran iddia: Gomis Galatasaray’a geri dönüyor Güne damga vuran iddia: Gomis Galatasaray'a geri dönüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor

10:28
Okullarda yeni dönem İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli
Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli
10:14
Fatma’nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı
Fatma'nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı
10:14
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü Tam 1 metre kar var
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var
09:53
17 yıldır aranan Yusuf’la ilgili “Tuncay Sonel“ detayı Kullandığı ifade kafaları karıştırdı
17 yıldır aranan Yusuf'la ilgili "Tuncay Sonel" detayı! Kullandığı ifade kafaları karıştırdı
09:50
106 yıllık gurur Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti
106 yıllık gurur! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
09:40
Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı Gören hayran kaldı
Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kaldı
09:38
73 yıllık fabrikada üretim durdu
73 yıllık fabrikada üretim durdu
09:27
Öğrencinin silah getirdiği okulda “şeffaf poşet“ önlemi
Öğrencinin silah getirdiği okulda "şeffaf poşet" önlemi
09:00
Akaryakıta sürpriz indirim Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
Akaryakıta sürpriz indirim! Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
08:55
Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir’de: Düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştiriyoruz
Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir'de: Düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştiriyoruz
08:39
Beştepe’den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey’in oğlunun işlediğini işaret ediyor
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor
