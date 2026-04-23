MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ: "UZAK ŞEHİR'İ KAÇIRMADAN İZLİYORUM"

23.04.2026 10:45
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bahçeli, Murat Yancı’ya eşlik eden CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova ile Kanal D Ankara Temsilcisi Zafer Şahin’den oluşan Demirören Medya Grubu heyetini MHP Genel Merkezi’nde ağırladı.

Kabulde, son dönemdeki iç ve dış siyasi gelişmeler konuşuldu. Bahçeli, Yerli ve Milli Medya’nın özellikle de televizyonların devlet ve millet için önemine değindi.

Türk dizilerinin dünyadaki başarısından övgüyle bahseden Bahçeli, Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayan bu yapımların desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Devlet Bahçeli, özellikle Kanal D’de yayınlanan “Uzak Şehir” dizisini kaçırmadan izlediğini vurguladı.

Bahçeli, ziyaretten dolayı memnuniyetini de dile getirdi. Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye Ferdi Tayfur’un nostaljik plakları ile Demirören Yayınları’nın seçkin eserleri arasında yer alan, “Sultan II. Abdülhamit Dönemi: Suriye” kitabını takdim etti.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
İbrahim Tatlıses’ten çocuklarını şoke edecek miras kararı İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
Annesini av tüfeğiyle öldürüp aynı silahla intihar etti Annesini av tüfeğiyle öldürüp aynı silahla intihar etti
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
Kardeşlerini Unutma Derneği’nden Afrika’da kurban hazırlıkları Kardeşlerini Unutma Derneği’nden Afrika’da kurban hazırlıkları
Eşme Belediye Başkanı Tozan görevden alındı Eşme Belediye Başkanı Tozan görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
Yolda yürürken üzerine balkondan heykel düşen kadın hayatını kaybetti Yolda yürürken üzerine balkondan heykel düşen kadın hayatını kaybetti

10:28
Okullarda yeni dönem İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli
Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli
10:14
Fatma’nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı
Fatma'nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı
09:50
106 yıllık gurur Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti
106 yıllık gurur! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
09:38
Murat Ülker’in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
Murat Ülker'in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
09:27
Öğrencinin silah getirdiği okulda “şeffaf poşet“ önlemi
Öğrencinin silah getirdiği okulda "şeffaf poşet" önlemi
09:00
Akaryakıta sürpriz indirim Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
Akaryakıta sürpriz indirim! Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
08:55
Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir’de: Düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştiriyoruz
Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir'de: Düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştiriyoruz
08:39
Beştepe’den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey’in oğlunun işlediğini işaret ediyor
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor
Advertisement
