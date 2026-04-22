Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Sosyal medyada abonelik sistemi üzerinden yetişkin içerik üreten eski hakem Elif Karaarslan’ın, uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından 1 milyon 800 bin TL’nin üzerinde kazanç elde ettiği ortaya çıktı.

TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örnekleri alınan Karaarslan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı. Karaarslan'ın idrarında ve saçında, kokain ve met kalıntısı tespit edildiği belirtildi.