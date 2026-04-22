Güne damga vuran iddia: Gomis Galatasaray'a geri dönüyor - Son Dakika
Güne damga vuran iddia: Gomis Galatasaray'a geri dönüyor

Güne damga vuran iddia: Gomis Galatasaray\'a geri dönüyor
22.04.2026 16:03
Galatasaray'da mayıs ayında yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi idari yapılanma için harekete geçildi. Sarı-kırmızılılarda taraftarın gönlünde taht kuran Bafetimbi Gomis’in, yeni dönemde idari kadroda yer alacağı iddiası camiayı hareketlendirdi.

Galatasaray’da yaklaşan Mayıs ayı Olağan Seçimli Genel Kurulu öncesi kulisler hareketlenmeye başladı. Yeni dönem için kadro ve yönetim planlamaları sürerken, sarı-kırmızılı camiayı heyecanlandıran bir isim gündeme geldi.

GOMIS GALATASARAY'A GERİ DÖNÜYOR

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Sarı-kırmızılı kulüpte yeni başkanlık dönemiyle birlikte sadece saha içinde değil, idari kadroda da önemli yeniliklerin yapılması hedefleniyor. Bu değişimlerden en göze çarpanlardan biri ise taraftarın sevgilisi olan eski golcü Bafetimbi Gomis oldu. Fransız eski futbolcunun kulübe geri döndürülmesinin planlandığı belirtildi. 

CENK ERGÜN DE DÖNÜŞ YOLUNDA

Ayrıca Gomis ile birlikte eski yönetici Cenk Ergün’ün de geri dönerek sportif direktörlük koltuğuna oturacağı, 40 yaşındaki Gomis’in ise bu yeni yapılanmada idari bir görev üstleneceği dile getirildi. 

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray formasını 2017-2018 ve 2022-2023 sezonlarında olmak üzere iki farklı dönemde terleten Fransız yıldız, sarı-kırmızılı ekipte derin izler bıraktı. Çıktığı 86 resmi maçta 51 kez fileleri havalandıran ve 9 asist yapan Gomis, kazanılan şampiyonluklarda da kilit rol oynamıştı.

Son Dakika Spor Güne damga vuran iddia: Gomis Galatasaray'a geri dönüyor - Son Dakika

Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü
Altay Bayındır’a Beşiktaş’ın ardından talip olan bir diğer İstanbul devi açıklandı Altay Bayındır'a Beşiktaş'ın ardından talip olan bir diğer İstanbul devi açıklandı
Nurettin Açıkalın’dan sert çıkış: Daha iyi yaparım diyen varsa gelsin, anahtarını bugün teslim edeyim Nurettin Açıkalın'dan sert çıkış: Daha iyi yaparım diyen varsa gelsin, anahtarını bugün teslim edeyim
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
Beşiktaş’tan savunmaya dev transfer operasyonu Beşiktaş'tan savunmaya dev transfer operasyonu
ABD Başkan Yardımcısı Vance, İslamabad’a gitmiyor ABD Başkan Yardımcısı Vance, İslamabad'a gitmiyor

15:32
Gülistan Doku buraya mı gömüldü Mezara benzer boşluk raporda
Gülistan Doku buraya mı gömüldü? Mezara benzer boşluk raporda
15:08
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
14:55
Böyle baba olmaz olsun Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
Böyle baba olmaz olsun! Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
14:25
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
14:08
İbrahim Tatlıses’ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
SON DAKİKA: Güne damga vuran iddia: Gomis Galatasaray'a geri dönüyor - Son Dakika
