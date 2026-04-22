Asyalı borsalara dikkat: Lisans başvurusu yok, reklam var - Son Dakika
Asyalı borsalara dikkat: Lisans başvurusu yok, reklam var

Asyalı borsalara dikkat: Lisans başvurusu yok, reklam var
22.04.2026 16:27
Dünya genelinde regülasyonlara aykırı hareket edemeyen Asyalı borsalar, Türkiye’de SPK’nın kurallarını hiçe sayıyor. Türkçe arayüzle faaliyet gösteren lisanssız yabancı kripto borsalarının listesine bir yenisi eklendi. TapBit hem Türkçe web sitesi hem de resmi Türkçe sosyal medya hesabıyla Türk kullanıcılara açıkça hizmet sunarken SPK lisans başvurusu yapıp yapmadığı bilinmiyor. Üstelik platform, sınırsız kaldıraçlı vadeli işlem ürünlerini Türk fenomenler aracılığıyla tanıtıyor. İşte detaylar…

Temmuz 2024'te yürürlüğe giren 7518 sayılı Kanun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) bu kanun kapsamında yayımladığı düzenlemeler, yurt dışında yerleşik kripto platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerini net biçimde tanımladı. Buna göre yabancı bir kripto borsasının Türkçe web sitesi oluşturması, Türkçe sosyal medya hesabı yürütmesi, Türk kullanıcılara yönelik tanıtım ve pazarlama yapması, doğrudan ya da aracılar üzerinden reklam yayımlaması izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı sayılıyor. SPK'nın resmi bültenlerinde de bu hüküm açıkça yer alıyor: yurt dışında yerleşik platformlar, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik faaliyetlerini sonlandırmak zorunda.

HEM PLATFORM HEM FENOMEN RİSK ALTINDA

Uzmanlar, TapBit'in Türkiye'deki faaliyetlerinin birden fazla yasal ihlali aynı anda kapsadığına dikkat çekiyor. Türkçe web sitesi ve sosyal medya hesabı yürütmek, 7518 sayılı Kanun kapsamında izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı oluşturuyor. Referans sistemi üzerinden yürütülen tanıtımlar ise hem izinsiz faaliyet hem de yanıltıcı reklam yasağı kapsamında değerlendiriliyor. Bu iki ihlalin bir arada bulunması hem platforma hem de referans linklerini paylaşan fenomenlere 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası riskini beraberinde getiriyor.

TÜRKÇE WEB SİTESİ, TÜRKÇE SOSYAL MEDYA HESABI

TapBit, tapbit.com/tr adresiyle Türk kullanıcılara Türkçe arayüzle spot ve vadeli işlem hizmeti sunuyor. Platformun aynı zamanda @TapbitTurkish kullanıcı adıyla resmi bir Türkçe X/Twitter hesabı bulunuyor. Bu hesap üzerinden Türk kullanıcılara yönelik kampanyalar, etkinlikler ve platform tanıtımları aktif biçimde paylaşılıyor. SPK'nın mevzuatı kapsamında bu faaliyetlerin her birinin başlı başına izinsiz faaliyet kapsamında değerlendirildiği uzmanlar tarafından vurgulanıyor.

Asyalı borsalara dikkat: Lisans başvurusu yok, reklam var

FENOMENLER ÜZERİNDEN SINIRSIZ KALDIRAÇLI ÜRÜN TANITIMI

TapBit'in Türkiye'deki faaliyetleri yalnızca doğrudan tanıtımla sınırlı değil. Platformun Türk kripto fenomenleri aracılığıyla referans (affiliate) sistemi yürüttüğü de tespit edildi. Sosyal medyada yapılan incelemelerde, bir Türk kripto fenomeninin TapBit adına Türkçe olarak yüksek kaldıraçlı vadeli işlem bonus kampanyası tanıttığı görüldü. Minimum 1.000 dolar yatırıma 600 dolar, maksimum 6.666 dolar yatırıma 4.000 dolar bonus vaat eden paylaşımda platforma yönlendiren kişisel referans linki yer alıyordu. Paylaşımda dikkat çeken bir diğer unsur ise açıkça "kaldıraç sınırı yok" ve "KYC gerekmiyor" ifadelerinin kullanılmasıydı. "Reklam" ya da "sponsorlu içerik" ibaresine ise yer verilmiyordu.

Asyalı borsalara dikkat: Lisans başvurusu yok, reklam var

KYC zorunluluğu olmaksızın kullanıcı kabul etmek, Türkiye mevzuatı açısından ayrı bir sorun oluşturuyor. Uluslararası kara para aklamayla mücadele standartları (FATF Travel Rule) belirli eşiğin üzerindeki işlemlerde gönderici ve alıcı bilgilerinin doğrulanmasını zorunlu kılıyor. KYC uygulamayan bir platformun bu yükümlülükleri yerine getirmesi teknik olarak mümkün değil.

WEEX ÖRNEĞİNİ BİR KEZ DAHA HATIRLATIYOR

Aynı profili taşıyan WEEX, SPK'nın Mart 2026'da gerçekleştirdiği denetimde erişim engeliyle karşılaşmıştı. Türkçe dil desteği ve Türk kullanıcılara yönelik kaldıraçlı ürün tanıtımı gerekçesiyle 46 web sitesinin erişim engellemesi listesine alınan WEEX örneği, TapBit'in halihazırda sürdürdüğü faaliyetlerle büyük benzerlik taşıyor.

Son Dakika Teknoloji Asyalı borsalara dikkat: Lisans başvurusu yok, reklam var - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 16:51:45.
SON DAKİKA: Asyalı borsalara dikkat: Lisans başvurusu yok, reklam var - Son Dakika
