Davutoğlu'nun unutamadığı Erdoğan anısı: O fotoğrafları gösterip dedi ki...

22.04.2026 16:40
TBMM'de Yeni Yol grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ahmet Davutoğlu, 2005 yılında ABD’nin Ankara Büyükelçisi Eric Edelman’a 6 ay randevu verilmediğini, görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Felluce’deki cami görüntülerini gündeme getirerek "Benden randevu istiyorsunuz ama önce şu fotoğrafların hesabını verin" dediğini aktardı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM’de yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu döneme ilişkin dikkat çeken bir olayı anlattı. 

6 AY BOYUNCA RANDEVU ALAMAMIŞ 

Sözlerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak başlayan Davutoğlu, 2005 yılında ABD’nin Ankara Büyükelçisi olarak atanan Eric Edelman’ın yaklaşık 6 ay boyunca Başbakanlık’tan randevu alamadığını söyledi. Bu süreçte yapılan girişimlere rağmen görüşmenin gerçekleşmediğini ifade etti.

"BENDEN RANDEVU İSTİYORSANIZ..."

Randevu verildiğinde görüşmede kendisinin de yer aldığını belirten Davutoğlu, Erdoğan’ın Edelman’a gösterdiği fotoğraflara dikkat çekti. Davutoğlu, Erdoğan’ın, Felluce’de camiye giren Amerikan askerlerine ait görüntüleri işaret ederek “Benden randevu istiyorsunuz ama önce şu fotoğrafların hesabını verin” dediğini aktardı.

İşte Davutoğlu'nun konuşmasındaki ilgili kısım; 

"Bir gün Eric Edelman diye küstah bir büyükelçi atanmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakan, ben de başdanışmandım.

2005 yılında 6 ay boyunca kendisine randevu vermedik. 6 ay boyunca geldi ancak randevu alamadı.

Randevu verildiğinde, kendisine sunulmak üzere bir dosya hazırlayıp vermiştim. Biraz sitemkâr bir şekilde oturdu, Sayın Erdoğan elindeki dosyayı açtı.

‘Benden randevu istiyorsunuz ama önce şu fotoğrafların hesabını verin' dedi.

Fotoğraflarda, Felluce’de camiye giren Amerikan askerlerinin görüntüleri vardı.

‘Bu fotoğraflar oldukça biz size randevu vermeyiz.’ dedi. Biz de o Sayın Erdoğan’a saygı duyuyoruz."

Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü
Altay Bayındır’a Beşiktaş’ın ardından talip olan bir diğer İstanbul devi açıklandı Altay Bayındır'a Beşiktaş'ın ardından talip olan bir diğer İstanbul devi açıklandı
Nurettin Açıkalın’dan sert çıkış: Daha iyi yaparım diyen varsa gelsin, anahtarını bugün teslim edeyim Nurettin Açıkalın'dan sert çıkış: Daha iyi yaparım diyen varsa gelsin, anahtarını bugün teslim edeyim
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
Beşiktaş’tan savunmaya dev transfer operasyonu Beşiktaş'tan savunmaya dev transfer operasyonu
ABD Başkan Yardımcısı Vance, İslamabad’a gitmiyor ABD Başkan Yardımcısı Vance, İslamabad'a gitmiyor
Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı 11’inde Ederson sürprizi Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'inde Ederson sürprizi
Tayvan lideri Lai, 3 ülkenin hava sahasını kapatması nedeniyle Afrika ziyaretini erteledi Tayvan lideri Lai, 3 ülkenin hava sahasını kapatması nedeniyle Afrika ziyaretini erteledi
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM’de araştırma komisyonu kuruldu. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu.
Fenerbahçe’nin ilk 11’i çocukların kaleminden geçti Fenerbahçe'nin ilk 11'i çocukların kaleminden geçti

16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor
15:32
Gülistan Doku buraya mı gömüldü Mezara benzer boşluk raporda
Gülistan Doku buraya mı gömüldü? Mezara benzer boşluk raporda
15:08
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
14:55
Böyle baba olmaz olsun Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
Böyle baba olmaz olsun! Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
14:25
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
14:08
İbrahim Tatlıses’ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
14:00
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
13:58
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır İşte son anketin sonuçları
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır? İşte son anketin sonuçları
13:04
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
12:33
İran’la savaş pahalıya patladı ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
