Davutoğlu\'nun unutamadığı Erdoğan anısı: O fotoğrafları gösterip dedi ki...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM’de yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu döneme ilişkin dikkat çeken bir olayı anlattı.

6 AY BOYUNCA RANDEVU ALAMAMIŞ

Sözlerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak başlayan Davutoğlu, 2005 yılında ABD’nin Ankara Büyükelçisi olarak atanan Eric Edelman’ın yaklaşık 6 ay boyunca Başbakanlık’tan randevu alamadığını söyledi. Bu süreçte yapılan girişimlere rağmen görüşmenin gerçekleşmediğini ifade etti.

"BENDEN RANDEVU İSTİYORSANIZ..."

Randevu verildiğinde görüşmede kendisinin de yer aldığını belirten Davutoğlu, Erdoğan’ın Edelman’a gösterdiği fotoğraflara dikkat çekti. Davutoğlu, Erdoğan’ın, Felluce’de camiye giren Amerikan askerlerine ait görüntüleri işaret ederek “Benden randevu istiyorsunuz ama önce şu fotoğrafların hesabını verin” dediğini aktardı.

İşte Davutoğlu'nun konuşmasındaki ilgili kısım;

"Bir gün Eric Edelman diye küstah bir büyükelçi atanmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakan, ben de başdanışmandım.

2005 yılında 6 ay boyunca kendisine randevu vermedik. 6 ay boyunca geldi ancak randevu alamadı.

Randevu verildiğinde, kendisine sunulmak üzere bir dosya hazırlayıp vermiştim. Biraz sitemkâr bir şekilde oturdu, Sayın Erdoğan elindeki dosyayı açtı.

‘Benden randevu istiyorsunuz ama önce şu fotoğrafların hesabını verin' dedi.

Fotoğraflarda, Felluce’de camiye giren Amerikan askerlerinin görüntüleri vardı.

‘Bu fotoğraflar oldukça biz size randevu vermeyiz.’ dedi. Biz de o Sayın Erdoğan’a saygı duyuyoruz."