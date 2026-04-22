Ederson\'un penaltı notlarını gizlice almışlar! Yapılan paylaşımdaki ifade bomba

22.04.2026 17:06
Konyaspor, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi 120+2'nci dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-0 yendi ve yarı finale çıktı. Maç sonunda ev sahibi ekibin top toplayıcısı olan bir çocuk, teknik direktör İlhan Palut'un yanına giderek Fenerbahçeli Ederson'un penaltı notlarını aldığını ifade etti. Ardından sosyal medyada Ederson'a ait olduğu iddia edilen bir su şişesi paylaşılarak ''Ederson bey burası Konya, buradan çıkış yok" şeklinde paylaşım yapıldı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde TÜMOSAN Konyaspor, normal süresi 0-0 sona eren maçta Fenerbahçe'yi Marko Jevtovic'in 120+2'nci dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

''EDERSON'UN PENALTI NOTLARINI ALDIM''

Maçın son düdüğünün ardından yeşil-beyazlı futbolcular ve teknik ekip taraftarıyla birlikte büyük sevinç yaşarken ilginç bir olay yaşandı. Konyaspor'un top toplayıcısı olan bir çocuk, teknik direktör İlhan Palut'un yanına giderek, "Hocam, Ederson'un penaltı notlarını aldım" ifadelerini kullandı. Bu sözler karşısında şaşkınlık yaşayan Palut ise "Ederson'un penaltı notlarını mı aldın?" sözleriyle karşılık verdi.

İŞTE EDERSON'UN PENALTI NOTLARI

Ortaya çıkan bu görüntülerin ardından Ederson'a ait olduğu iddia edilen su şişesinin üzerindeki notlar sosyal medyada, ''Ederson bey burası Konya, buradan çıkış yok" mesajıyla paylaşıldı.

DONNARUMMA'NIN DA NOTLARINI GİZLİCE ALMIŞLARDI

Geride bıraktığımız haftalarda FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri final maçında karşı karşıya gelen Bosna Hersek-İtalya karşılaşması penaltılara kadar uzamış, penaltı atışları sırasında Bosna Hersekli top toplayıcı, İtalyan kaleci Donnarumma'nın penaltı notlarını gizlice almıştı. 

Milyarlık bahis çetesi çökertildi: 40 ilde 102 gözaltı Milyarlık bahis çetesi çökertildi: 40 ilde 102 gözaltı
Stresten yerinde duramadı Maç biter bitmez dizlerinin üstüne çöktü Stresten yerinde duramadı! Maç biter bitmez dizlerinin üstüne çöktü
Tuncay Sonel’den “Gülistan’ın cesedi gizlice gömüldü mü“ sorusuna yanıt Tuncay Sonel'den "Gülistan'ın cesedi gizlice gömüldü mü?" sorusuna yanıt
12 yıllık sır çözüldü, öz kızını öldüren anne ve üvey kardeşi tutuklandı 12 yıllık sır çözüldü, öz kızını öldüren anne ve üvey kardeşi tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Gaziantep FK’nin kabusu sona erdi Gaziantep FK'nin kabusu sona erdi
Galatasaray’a 700 milyon dolarlık devasa gelir Galatasaray'a 700 milyon dolarlık devasa gelir

17:19
Aziz İhsan Aktaş davasında Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve 4 sanık tahliye edildi
Aziz İhsan Aktaş davasında Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve 4 sanık tahliye edildi
16:44
Trump: İran ile cuma günü görüşebiliriz
Trump: İran ile cuma günü görüşebiliriz
16:40
Davutoğlu’nun unutamadığı Erdoğan anısı: O fotoğrafları gösterip dedi ki...
Davutoğlu'nun unutamadığı Erdoğan anısı: O fotoğrafları gösterip dedi ki...
16:15
Gülistan’ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
Gülistan'ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor
15:08
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
14:55
Böyle baba olmaz olsun Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
Böyle baba olmaz olsun! Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
