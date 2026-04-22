Van semalarında görsel şölen - Son Dakika
Van semalarında görsel şölen

Van semalarında görsel şölen
22.04.2026 23:58
Van semalarında hilal şeklindeki Ay ile Jüpiter'in eşsiz gökyüzü manzarası izleyenlere görsel bir şölen sundu. Gün batımının ardından belirginleşen bu iki gök cismi, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Van'da bulutlu gökyüzü, nadir görülen bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Ay'ın hilal hali ve hemen yanı başında parlayan Jüpiter, karanlığı bir tablo gibi süsledi.

VAN'DA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Van semalarında akşam saatlerinde ortaya çıkan eşsiz gökyüzü manzarası, görenleri kendine hayran bıraktı. Yay şeklinde beliren hilal şeklindeki Ay ile parlaklığıyla dikkat çeken Jüpiter, adeta gökyüzünde buluşarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Gün batımının ardından yavaş yavaş kararan gökyüzünde belirginleşen hilal, hemen yanında yer alan Jüpiter ile birlikte izleyenlere görsel bir şölen sundu. Özellikle şehir ışıklarından uzak bölgelerde bu etkileyici görüntü daha net şekilde gözlemlendi. Zaman zaman bulutlar arasında kaybolan Ay ile Jüpiter, görsel şölen sundu.

Kaynak: İHA

Son Dakika Çevre Van semalarında görsel şölen - Son Dakika

SON DAKİKA: Van semalarında görsel şölen - Son Dakika
Advertisement
