Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'dan Ortak Mesaj: Cezaevine Girişimiz Ne Kadar Politikse Çıkışımız da Öyle Olacaktır

22.04.2026 13:28  Güncelleme: 14:29
CHP, DEM, TİP ve EMEP'in aralarında bulunduğu bazı siyasi parti temsilcileri, Edirne Cezaevi'nde, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Demirtaş ve Mızraklı'nın mesajı okundu. Mesajda, " "Şunu herkes bilmeli ki, bizler çıkmak için gün saymıyoruz. Cezaevine girişimiz ne kadar politik ise çıkışımız da öyle olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Ziyaretin ardından yapılan açıklamada konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının uygulanması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Türkiye'nin birçok meselesi var ama sokakta kimi görürseniz ve sorarsanız en başta adalet meselesi gelir. Seçilmişi adalet arıyor, öğrencisi adalet arıyor, kadını adalet arıyor. Gezi'de doğasını, çevreyi savunduğu için mücadele edip tutuklananlar adalet arıyor. Toplumun neredeyse 7'den 70'e herkesi adalet arıyor. Sadece bunu toplum söylemiyor. Meclis'te kurulan komisyon da bunu tespit etti. Meclis'te kurulan komisyonun hazırlamış olduğu raporun en önemli başlıklarından birisi, AİHM kararlarına uyulması, AYM kararlarına uyulması ve tutuksuz yargılanmaya dönük yapmış olduğu belirlemelerdir. Toplum adalet arıyor. Meclis komisyonu bunu tespit etmiş, raporuna yazmış. Peki bu yasaları kim çıkaracak? Niye çıkarmıyor?"

BAKIRHAN: SEÇİLMİŞLER TUTUKSUZ YARGILANMALI

Eğer gerçekten bu konuda ülkeyi yönetenler sammiyse, barışa ulaşacağımız merdivenin ilk basamağı olan AİHM ve AYM kararlarını bir an önce uygulamalıdır. Eğer bu süreçte sammiyseniz inandırıcı olmak için bir an önce bu kararları uygulayın. Arkadaşlarımız bu mücadelede bizimle birlikte dışarıda mücadele ederek büyük katkı sunarlar. Barış Figen'siz olmaz. Barış Selahattin'siz olmaz. Barış AİHM ve AYM'nin 'serbest bırakın' dediği yoldaşlarımız olmadan olmaz. Bir an önce AİHM ve AYM kararları uygulanmalı. Bir an önce siyasetçiler, seçilmişler tutuksuz yargılanmalı. Bir an önce siyasi tutsaklar için bir çare bir çözüm bulunmalıdır."

ERKAN BAŞ: TÜRKİYE'DE HALKIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUNUN İRADESİ GASBEDİLMİŞ DURUMDADIR

TİP Genel Başkanı Erkan Baş da Türkiye'de muhalif siyasetçi arkadaşlarının şu anda cezaevinde tutulduğunu belirterek, "Biz bu ülkede bir demokrasiden söz ediyoruz. Bu ülkede seçme ve seçilme hakkından söz ediyoruz. Herhangi bir seçilmiş arkadaşımızın, halkın görev verdiği bir arkadaşımızın cezaevine atılması, sadece onun cezaevine atılması değil, halkın iradesinin hapsedilmesi, halkın iradesinin gasbedilmesidir ve bugün Türkiye'de halkın büyük çoğunluğunun iradesi gasbedilmiş durumdadır" diye konuştu.

Böyle bir ülkede, böyle bir coğrafyada, özgürlük, demokrasi, barış için mücadeleyi her seferinde bir kez daha hatırlamak durumunda kaldıklarını söyleyen Erkan Baş, "İnsanları sadece siyasi görüşleri nedeniyle bu iktidara karşı mücadele ettikleri için haksız, hukuksuz biçimde cezaevine atılıyorlar. Bunun karşısında bütün hukuk yolları tükenmişken Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlar veriyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin yürürlükteki anayasası bu kararların bağlayıcı olduğunu söylüyor ama anayasa uygulanmıyor" dedi.

DEMİRTAŞ VE MIZRAKLI'DAN MESAJ

Demirtaş ve Mızraklı, ziyaretin ardından süreçle ilgili şu mesajı yayınladı:

“Öncelikle dayanışma amacıyla Edirne Cezaevi’nin kapısına gelen tüm dostlar başta olmak üzere bütün halkımıza içten selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Biz gayet iyi ve moralliyiz.

Gelişmeleri yakından takip ediyor ve elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Şunu herkes bilmeli ki bizler çıkmak için gün saymıyoruz. Cezaevine girişimiz ne kadar politikse çıkışımız da öyle olacaktır.

En büyük önceliğimiz ve hassasiyetimiz çatışmalardan kaynaklı can kayıplarını durdurabilmekti. Şimdilik bunu sağlamış olmaktan dolayı mutluyuz. Çıkarılacak yasalarla bu ortamın kalıcı hale getirilmesini umuyoruz.

Ancak esas demokrasi mücadelesi bundan sonra gelişecek ve büyüyecektir. Bizler de demokratik siyasetin güçlenmesi için nerede olursak olalım elimizden gelen çabayı göstereceğiz.

Türkiye artık büyük değişimlere gebedir. Bu değişimin halklarımızın ve emekçilerin lehine olması için çok daha güçlü, esaslı mücadele birliklerine ihtiyaç vardır

Bugün Edirne cezaevi önünde bir araya gelişiniz de bu mücadele birliğinin her koşulda büyüyerek devam ettiğini göstermiştir. Bundan dolayı da özel olarak tüm partilere ayrı ayrı teşekkür ediyor, içten selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle.”

Kaynak: ANKA

    Yorumlar (1)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Aman çıkma kal orda ülke huzuru buldu 7 11 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakmayın 46 yaşında olduğuna Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti Bakmayın 46 yaşında olduğuna! Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti
İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetleri aracıyla kokain kolilerinin sevkiyatı kamerada İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetleri aracıyla kokain kolilerinin sevkiyatı kamerada
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel’e tutuklama talebi Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı
Galatasaray maçına yetişecek mi Asensio ile ilgili yeni gelişme Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme
Kızgın boğanın makatından boynuzladığı matador ağır yaralandı Kızgın boğanın makatından boynuzladığı matador ağır yaralandı
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada 1 sanık hakkında tahliye kararı Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada 1 sanık hakkında tahliye kararı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez’den kariyer rekoru Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den kariyer rekoru
“Kaset kumpası“ davasının sanıklarından, firari eski emniyet müdürü yakalandı "Kaset kumpası" davasının sanıklarından, firari eski emniyet müdürü yakalandı

14:08
İbrahim Tatlıses’ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
14:00
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
13:58
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır İşte son anketin sonuçları
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır? İşte son anketin sonuçları
13:46
Genç kızın, esnafa gösterdiği tepki olay oldu: Ahlaktan, namustan...
Genç kızın, esnafa gösterdiği tepki olay oldu: Ahlaktan, namustan...
13:04
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
12:33
İran’la savaş pahalıya patladı ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
12:20
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
11:29
Türkiye’de bir ilk Derbide karaborsa bilet satışına operasyon
Türkiye'de bir ilk! Derbide karaborsa bilet satışına operasyon
11:27
Öğretmen, polis, hemşire Memurun temmuzda alacağı zam oranı belli gibi
Öğretmen, polis, hemşire! Memurun temmuzda alacağı zam oranı belli gibi
11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
10:42
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım Tepki gelince kaldırdı
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı
