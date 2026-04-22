Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı\'dan Ortak Mesaj: Cezaevine Girişimiz Ne Kadar Politikse Çıkışımız da Öyle Olacaktır

CHP, DEM, TİP ve EMEP'in aralarında bulunduğu bazı siyasi parti temsilcileri, Edirne Cezaevi'nde, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Demirtaş ve Mızraklı'nın mesajı okundu.

Ziyaretin ardından yapılan açıklamada konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının uygulanması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Türkiye'nin birçok meselesi var ama sokakta kimi görürseniz ve sorarsanız en başta adalet meselesi gelir. Seçilmişi adalet arıyor, öğrencisi adalet arıyor, kadını adalet arıyor. Gezi'de doğasını, çevreyi savunduğu için mücadele edip tutuklananlar adalet arıyor. Toplumun neredeyse 7'den 70'e herkesi adalet arıyor. Sadece bunu toplum söylemiyor. Meclis'te kurulan komisyon da bunu tespit etti. Meclis'te kurulan komisyonun hazırlamış olduğu raporun en önemli başlıklarından birisi, AİHM kararlarına uyulması, AYM kararlarına uyulması ve tutuksuz yargılanmaya dönük yapmış olduğu belirlemelerdir. Toplum adalet arıyor. Meclis komisyonu bunu tespit etmiş, raporuna yazmış. Peki bu yasaları kim çıkaracak? Niye çıkarmıyor?"

BAKIRHAN: SEÇİLMİŞLER TUTUKSUZ YARGILANMALI

Eğer gerçekten bu konuda ülkeyi yönetenler sammiyse, barışa ulaşacağımız merdivenin ilk basamağı olan AİHM ve AYM kararlarını bir an önce uygulamalıdır. Eğer bu süreçte sammiyseniz inandırıcı olmak için bir an önce bu kararları uygulayın. Arkadaşlarımız bu mücadelede bizimle birlikte dışarıda mücadele ederek büyük katkı sunarlar. Barış Figen'siz olmaz. Barış Selahattin'siz olmaz. Barış AİHM ve AYM'nin 'serbest bırakın' dediği yoldaşlarımız olmadan olmaz. Bir an önce AİHM ve AYM kararları uygulanmalı. Bir an önce siyasetçiler, seçilmişler tutuksuz yargılanmalı. Bir an önce siyasi tutsaklar için bir çare bir çözüm bulunmalıdır."

ERKAN BAŞ: TÜRKİYE'DE HALKIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUNUN İRADESİ GASBEDİLMİŞ DURUMDADIR

TİP Genel Başkanı Erkan Baş da Türkiye'de muhalif siyasetçi arkadaşlarının şu anda cezaevinde tutulduğunu belirterek, "Biz bu ülkede bir demokrasiden söz ediyoruz. Bu ülkede seçme ve seçilme hakkından söz ediyoruz. Herhangi bir seçilmiş arkadaşımızın, halkın görev verdiği bir arkadaşımızın cezaevine atılması, sadece onun cezaevine atılması değil, halkın iradesinin hapsedilmesi, halkın iradesinin gasbedilmesidir ve bugün Türkiye'de halkın büyük çoğunluğunun iradesi gasbedilmiş durumdadır" diye konuştu.

Böyle bir ülkede, böyle bir coğrafyada, özgürlük, demokrasi, barış için mücadeleyi her seferinde bir kez daha hatırlamak durumunda kaldıklarını söyleyen Erkan Baş, "İnsanları sadece siyasi görüşleri nedeniyle bu iktidara karşı mücadele ettikleri için haksız, hukuksuz biçimde cezaevine atılıyorlar. Bunun karşısında bütün hukuk yolları tükenmişken Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlar veriyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin yürürlükteki anayasası bu kararların bağlayıcı olduğunu söylüyor ama anayasa uygulanmıyor" dedi.

DEMİRTAŞ VE MIZRAKLI'DAN MESAJ

Demirtaş ve Mızraklı, ziyaretin ardından süreçle ilgili şu mesajı yayınladı:

“Öncelikle dayanışma amacıyla Edirne Cezaevi’nin kapısına gelen tüm dostlar başta olmak üzere bütün halkımıza içten selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Biz gayet iyi ve moralliyiz.

Gelişmeleri yakından takip ediyor ve elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Şunu herkes bilmeli ki bizler çıkmak için gün saymıyoruz. Cezaevine girişimiz ne kadar politikse çıkışımız da öyle olacaktır.

En büyük önceliğimiz ve hassasiyetimiz çatışmalardan kaynaklı can kayıplarını durdurabilmekti. Şimdilik bunu sağlamış olmaktan dolayı mutluyuz. Çıkarılacak yasalarla bu ortamın kalıcı hale getirilmesini umuyoruz.

Ancak esas demokrasi mücadelesi bundan sonra gelişecek ve büyüyecektir. Bizler de demokratik siyasetin güçlenmesi için nerede olursak olalım elimizden gelen çabayı göstereceğiz.

Türkiye artık büyük değişimlere gebedir. Bu değişimin halklarımızın ve emekçilerin lehine olması için çok daha güçlü, esaslı mücadele birliklerine ihtiyaç vardır

Bugün Edirne cezaevi önünde bir araya gelişiniz de bu mücadele birliğinin her koşulda büyüyerek devam ettiğini göstermiştir. Bundan dolayı da özel olarak tüm partilere ayrı ayrı teşekkür ediyor, içten selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle.”