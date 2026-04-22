Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı - Son Dakika
Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı

Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı
22.04.2026 13:01
Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı
Hindistan’da mezarın içini merak eden iki kişi kazdıkları mezara girince ölümle burun buruna geldi. İçeride bulundukları sırada başlayan şiddetli yağmur mezarı suyla doldurdu. Boğulma tehlikesi yaşayan iki kişi, çevredekilerin yardımıyla son anda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hindistan’da iki kişi, mezarın içinin nasıl olduğunu görmek için kazdıkları mezara girince ölümle burun buruna geldi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

MEZARA GİRİP GARİP HAREKETLER YAPTILAR

Görüntülerde, iki kişinin kazdıkları mezarın içine girerek içeride vakit geçirdiği ve alışılmadık hareketler yaptığı görülüyor. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından kaydedildi.

ANİDEN BAŞLAYAN FIRTINA KABUSA DÖNÜŞTÜ

Mezarda bulundukları sırada başlayan yoğun yağmur ve fırtına, durumu tehlikeli hale getirdi. Kısa sürede suyla dolmaya başlayan mezarda mahsur kalan iki kişi panik yaşadı.

SON ANDA KURTARILDILAR

Su seviyesinin hızla yükselmesiyle boğulma tehlikesi geçiren iki kişi, çevredekilerin yardımıyla son anda mezardan çıkarıldı. Olayın ardından yaralı olarak hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olayın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayılırken, kullanıcılar yaşananları “tehlikeli ve akıl almaz” olarak yorumladı.

Hindistan, Son Dakika

Son Dakika Hindistan Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı - Son Dakika
