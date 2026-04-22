Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı

Hindistan’da iki kişi, mezarın içinin nasıl olduğunu görmek için kazdıkları mezara girince ölümle burun buruna geldi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, iki kişinin kazdıkları mezarın içine girerek içeride vakit geçirdiği ve alışılmadık hareketler yaptığı görülüyor. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından kaydedildi.
Mezarda bulundukları sırada başlayan yoğun yağmur ve fırtına, durumu tehlikeli hale getirdi. Kısa sürede suyla dolmaya başlayan mezarda mahsur kalan iki kişi panik yaşadı.
Su seviyesinin hızla yükselmesiyle boğulma tehlikesi geçiren iki kişi, çevredekilerin yardımıyla son anda mezardan çıkarıldı. Olayın ardından yaralı olarak hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.
Olayın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayılırken, kullanıcılar yaşananları “tehlikeli ve akıl almaz” olarak yorumladı.
