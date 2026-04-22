Eğirdir Gölü\'nde Doğal Yürüyüş Yolu

Eğirdir Gölü kıyısında, adaya uzanan sahilde sediment birikimiyle doğal bir yürüyüş yolu ortaya çıktı.

Gölün sığ kesimlerinde ortaya çıkan ve iki yanı suyla çevrili olan beyaz renkli ince şerit, bölge halkının dikkatini çekti.

Yol boyunca zaman zaman su kuşlarının da görsel şölen sunduğu bu hat, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde bölgeyi ziyaret edenler, sığ sularda yürüyüş yapıp fotoğraf çekiyor.

Eğirdir Gölü'nde oluşan bu doğal yapı, bölgenin turizm potansiyeline katkı sağlarken, gölün kıyı dinamiklerini yansıtan dikkati çekici örneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Kara yoluyla adaya ulaşım sürerken, sahil boyunca oluşan bu doğal yürüyüş yolu da ziyaretçilere alternatif bir rota sunuyor.

Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Vedat Yeğen, gazetecilere, Eğirdir Gölü kıyılarının farklı habitat özellikleri taşıdığını söyledi.

Eğirdir Gölü kıyılarının kumluk, kayalık ve taşlık alanlar gibi farklı yapılar barındırdığını belirten Yeğen, "Ada bölgesi ise ağırlıklı olarak kumluk bir yapıya sahip. Burada oluşan yükselti seti, dalga hareketleriyle gölde bulunan kumların kıyıya doğru taşınması sonucunda meydana geldi. Yaklaşık 1,5 kilometrelik bir oluşum söz konusu." dedi.

Doğal oluşumun kalıcı olmayabileceğine dikkati çeken Yeğen, göl seviyesinde yaşanacak bir yükselme, bu doğal yürüyüş yolunu yeniden su altında bırakabileceğini anlattı.

Yolun şu an için turizm açısından değerlendirilebileceğini kaydeden Yeğen, "En azından şimdilik keyfini çıkarmak gerekiyor, çünkü ilerleyen süreçte göl sularının yükselmesiyle bu yol kaybolabilir." ifadesini kullandı.