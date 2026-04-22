Premier Lig'in 34. hafta maçında Brighton ile Chelsea karşı karşıya geldi. Falmer Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Brighton, 3-0 kazandı.
Brighton'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada milli oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, 56. dakikada Hinshelwood ve 90+1. dakikada Danny Welbeck kaydetti. Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Premier Lig'deki ilk golünü attı.
Bu sonuçla birlitke Brighton, puanını 50'ye çıkardı. Chelsea ise 48 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Brighton, Newcastle United'a konuk olacak. Chelsea ise kendi sahasında Nottingham Forest'ı konuk edecek.
Son Dakika › Spor › Ferdi Kadıoğlu attı, Brighton Chelsea'yi bozguna uğrattı - Son Dakika
