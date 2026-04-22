Ferdi Kadıoğlu attı, Brighton Chelsea\'yi bozguna uğrattı

Premier Lig'in 34. hafta maçında Brighton ile Chelsea karşı karşıya geldi. Falmer Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Brighton, 3-0 kazandı.

FERDİ ATTI, BRIGHTON CHELSEA'Yİ BOZGUNA UĞRATTI

Brighton'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada milli oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, 56. dakikada Hinshelwood ve 90+1. dakikada Danny Welbeck kaydetti. Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Premier Lig'deki ilk golünü attı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlitke Brighton, puanını 50'ye çıkardı. Chelsea ise 48 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Brighton, Newcastle United'a konuk olacak. Chelsea ise kendi sahasında Nottingham Forest'ı konuk edecek.