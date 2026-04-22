Bakan Gürlek: Yasa dışı bahis 'kabahat' değil 'suç' olacak
Bakan Gürlek: Yasa dışı bahis 'kabahat' değil 'suç' olacak

Bakan Gürlek: Yasa dışı bahis \'kabahat\' değil \'suç\' olacak
22.04.2026 00:05
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahisle mücadelede tarihi bir mevzuat değişikliğinin sinyalini verdi. Mevcut sistemde yasa dışı bahis oynamanın bir "suç" değil "kabahat" olduğunu hatırlatan Bakan Gürlek, bu durumun hapis cezası gerektiren bir suç kapsamına alınması gerektiğini vurguladı. Sadece yer sağlayanların değil, oynayanların da ağır cezalar alması gerektiğini belirten

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuk olduğu canlı yayın programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Gürlek’in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

YASA DIŞI BAHİS, SANAL KUMAR VE UYUŞTURUCU SORUŞTURMALARI

“Yasa dışı bahis, sanal kumar ve uyuşturucu kanayan yaramız. Bu konularda sonuna kadar gidilecek. Şubat ve Mart ayı içerisinde bin 516 tane operasyon yapıldı. 15 bin 306 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 4 bin 873 şüpheli tutuklandı. Yasa dışı bahis suç değil kabahat. Bir düzenleme yapılmalı. Suça dönüştürülmesi lazım. Ceza verilmesi lazım. Oynayan için suç değil ama yer sağlayan oynatan için suç. Bunların sistemlerini öğrendik. Yöntemleri var. Şuan oynayana sadece para cezası veriliyor.

"SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR" MESELESİ

Sokak çeteleri ile ilgili çalışmalar yapıldı. Operasyonlar yapılıyor. Suça sürüklenen çocuklar var. Mecliste komisyon kuruldu. Mağdur ailelerle de toplantı yaptım. Suça sürüklenen çocuklarda verilen cezalarda vicdanların yaralandığını gördük. Bu cezalara artıracağız. Çocukları kullananlar hakkındaki cezalar da artırıldı. Suça sürüklenen çocuk hakkındaki cezalar artırılacak.

OKUL BASKINLARI: ÇOCUK PSİKOLOĞA GÖTÜRÜLMEMİŞ

Kahramanmaraş'taki olayda baba tutuklandı. Anne de sorguya sevk edildi. Bu çocuk sorunlu bir çocuk. Rehber öğretmenimiz çocuğun acilen psikoloğa gitmesi gerektiğini söylemiş. Çocuk götürülmemiş. Ebeveynlerin ihmali var. 5 tane silah çıktı evden. Ruhsatlı silahların nasıl saklanması gerektiğine dair düzenleme yapılması lazım. Ruhsatlı silahların evde belirli şartlarda saklanması lazım. Babanın güvenli bir yerde koruması gerekiyordu.

SOSYAL MEDYADA 15 YAŞ SINIRI

Meclis'te Aile Bakanlığımızın 15 yaşını doldurmamış için çocuklar yaptığı bir düzenleme var. Sosyal medya hesabı kullanmak isteyen kişi TC kimlik numarası ile girecek. e-Devlet'ten üzerinden doğrulama kodu alınacak ve bununla sosyal medyaya girilecek. 'Nick name'le de hesap kurulabilir ama TC vermeniz gerekecek. Katalog suçlar belli. Bunları oluşturduk. Bunlar o hesabın olduğu platforma iletilecek ve suç işlendiyse bilgiler istenecek.”

Son Dakika Akın Gürlek Bakan Gürlek: Yasa dışı bahis 'kabahat' değil 'suç' olacak - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bakan Gürlek: Yasa dışı bahis 'kabahat' değil 'suç' olacak - Son Dakika
Advertisement
