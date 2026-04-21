Lufthansa, 20 Bin Uçuşu İptal Etti
21.04.2026 23:45
Lufthansa, jet yakıtı maliyetlerinde artış nedeniyle ekim sonuna kadar 20 bin kısa mesafe uçuşunu iptal etti.

Geçen hafta pilot ve kabin çalışanlarının grevi nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal olan, maliyet artışları gerekçesiyle iştiraki Cityline'ın operasyonlarını durdurma kararı alan Alman havayolu şirketi Lufthansa radikal bir karar daha aldı.

EKİM AYINA KADAR 20 BİN UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Merkezi Frankfurt şehrinde bulunan Lufthansa Grup tarafından yapılan açıklamada, İran savaşının başlamasından bu yana jet yakıt fiyatlarının iki katına çıkması nedeniyle ekim ayı sonuna kadar 20 bin kısa mesafeli uçuşların iptal edildiği bildirildi. Şirket alınan bu kararla birlikte 40 bin metrik ton kerosen tasarruf edileceği kaydedildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Lufthansa'nın rota ağının yeniden düzenlendiği bu çerçevede 6 ana istasyonda uçuşların optimize edildiği kaydedildi. Buna göre, Almanya kalkışlı uzun mesafe uçuşlarında yolcular Frankfurt, Münih, Zürih, Viyana, Brüksel veya Roma'da aktarma yapmak zorunda kalacak. Yolcular bu ana merkezlerde yapacakları aktarmalarla küresel rota ağına erişebilecek.

Yine alınan karara göre, Lufthansa'nın Frankfurt'tan Polonya'nın Bydgoszcz ve Rzeszow şehirleri ile Norveç'in Stavanger kentine olan uçuşları askıya alındı. Lufthansa‘nın Almanya'dan direkt uçuş gerçekleştirdiği Polonya ve Norveç'in de aralarında bulunduğu ülkelerdeki 10 şehre gitmek de artık aktarma yapılarak mümkün olacak.

KARAR UYGULANDI İLK GÜN 120 UÇUŞ İPTAL OLDU

Açıklamada, alınan kararların hemen uygulamaya geçirildiğini bu kapsamda ilk gün mayıs ayına kadar 120 uçuş iptal edildiği bilgisine yer verildi. Açıklamada, mayıs ayı sonuna kadar uçuşu olan tüm yolculara alınan kararların bildiriminin yapıldığı da belirtildi. 

Kaynak: İHA

Uşak’ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar Uşak'ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar
Trafikte garip olay: Taksiciye kızan yaya çılgına döndü Trafikte garip olay: Taksiciye kızan yaya çılgına döndü
DEVA Partili Ekmen’den çağrı: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Mem Ararat’a açılsın DEVA Partili Ekmen'den çağrı: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Mem Ararat'a açılsın
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman’dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman'dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var
Polonya’dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler Polonya'dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler
Kerkük’e Türkmen vali seçildi, Türkiye’den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme Kerkük'e Türkmen vali seçildi, Türkiye'den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme

23:27
Ankara’da askeri helikopter kazası Bakanlıktan açıklama geldi
Ankara'da askeri helikopter kazası! Bakanlıktan açıklama geldi
23:14
Fenerbahçe, 1202’nci dakikada yıkıldı Kupada ilk yarı finalist Konyaspor
Fenerbahçe, 120+2'nci dakikada yıkıldı! Kupada ilk yarı finalist Konyaspor
23:13
“Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum“ dedi, Tahran’dan “Tanımıyoruz“ yanıtı geldi
"Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum" dedi, Tahran'dan "Tanımıyoruz" yanıtı geldi
22:52
İran ve ABD, Pakistan’a gitmiyor Barış görüşmeleri iptal oldu
İran ve ABD, Pakistan'a gitmiyor! Barış görüşmeleri iptal oldu
22:39
Gösteri öncesi seyirciyle tartışan Müjdat Gezen rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
Gösteri öncesi seyirciyle tartışan Müjdat Gezen rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
21:37
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de tutuklandı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de tutuklandı
