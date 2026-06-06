Hakan Safi ve Ali Koç, seçime saatler kala bir araya geldi - Son Dakika
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Hakan Safi ve Ali Koç, seçime saatler kala bir araya geldi

06.06.2026 22:51
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Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Hakan Safi ve eski başkan Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bir araya geldi. İkilinin samimi bir diyalog içerisinde olduğu görüldü.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi, sarı-lacivertli camiada hareketli dakikalar yaşanıyor. 

HAKAN SAFİ VE ALİ KOÇ BİR ARADA

Seçime saatler kala Fenerbahçe camiasında sürpriz bir buluşma gerçekleşti. Başkan adayı Hakan Safi ile eski başkan Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde bir araya geldi.

SAMİMİ DİYALOGLARI DİKKAT ÇEKTİ 

Genel kurul öncesi camiadaki birlik ve beraberlik mesajları açısından büyük önem taşıyan buluşmada, ikilinin oldukça neşeli ve samimi bir diyalog içerisinde olduğu görüldü. Kayda alınan bu anlar kısa süre içerisinde sosyal medyada da en çok konuşulan konuların arasına girdi. 

Faruk Ilgaz Tesisleri, Hakan Safi, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Safi ve Ali Koç, seçime saatler kala bir araya geldi - Son Dakika

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