SPK'dan Fiili Dolaşımda Değişiklik - Son Dakika
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SPK'dan Fiili Dolaşımda Değişiklik

SPK\'dan Fiili Dolaşımda Değişiklik
06.06.2026 00:34
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SPK, fiili dolaşım hesaplamalarında yeni düzenleme ile dolaylı pay sahipliklerini de değerlendirecek.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsada işlem gören şirketlerin fiili dolaşımdaki pay oranlarının hesaplanmasına ilişkin esaslarda değişikliğe gitti.

FİİLİ DOLAŞIM HESABI DIŞINDA DEĞERLENDİRİLECEK

SPK bülteninde yayımlanan ilke kararına göre, fiili dolaşımda bulunmadığı kabul edilen pay sahiplerinin, sahip oldukları serbest fon ve özel fon katılma payları aracılığıyla dolaylı olarak sahip oldukları ortaklık payları da fiili dolaşım hesabı dışında değerlendirilecek.

Kararla birlikte, fiili dolaşımdaki pay adedi ve fiili dolaşım oranı verilerinin günlük olarak yeniden hesaplanması ve kamuya açıklanması uygulamasına geçilecek. Hesaplamalar, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ tarafından gerçekleştirilecek.

15 HAZİRAN'DAN İTİBAREN KULLANILMAYA BAŞLANACAK

Yeni düzenleme kapsamında hesaplanan fiili dolaşım oranları ve fiili dolaşımdaki pay adedi verileri 15 Haziran'dan itibaren kullanılmaya başlanacak.

SPK'nin bu düzenlemesiyle, fonlar üzerinden gerçekleştirilen dolaylı pay sahipliklerinin de fiili dolaşım hesaplamalarına yansıtılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi, Güncel, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SPK'dan Fiili Dolaşımda Değişiklik - Son Dakika

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