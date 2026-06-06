Rahmi Koç "Kürt kadın" fıkrasından dolayı özür diledi

İzmir Balçova'da gerçekleştirilen Amerikan Hastanesi açılışında Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un anlattığı "Kürt kadın" fıkrası büyük tepki çekti. Kadın kimliği, hasta mahremiyeti ve etnik kimlik üzerinden yapılan espri kısa sürede gündem olurken, Koç'a çok sayıda isimden ve siyasi çevreden tepki geldi.

Gelen eleştirilerin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Rahmi Koç hakkında "Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma kararının ardından Rahmi Koç'tan özür açıklaması geldi.

"İÇTENLİKLE ÖZÜR DİLİYORUM"

Rahmi Koç, yaptığı açıklamada sözlerinin herhangi bir kimliği hedef alma amacı taşımadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim"

BİNALİ YILDIRIM'A DA TEPKİ BÜYÜK

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Rahmi Koç'un fıkrasını dinleyen isimler arasında eski Başbakan Binali Yıldırım'ın da yer aldığı görüldü. Yıldırım'ın fıkraya kahkahayla güldüğü anlar da eleştirilerin odağına yerleşti. Bazı kullanıcılar, kadınlar ve Kürt kimliği üzerinden yapılan esprilerin kabul edilemez olduğunu belirterek hem Rahmi Koç'a hem de salondaki isimlere tepki gösterdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tartışmaların büyümesinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Rahmi Koç hakkında "Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

AKIN GÜRLEK: KABUL EDİLEMEZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmanın ardından yaptığı açıklamada, kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşları hedef aldığı değerlendirilen ifadelerin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez. Bu tür sözlerin bir "fıkra" veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez. Toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın onuruna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

AK PARTİ: ÇOK YANLIŞ VE ÇİRKİN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuya ilişkin açıklama yaptı. Çelik, kadınlara yönelik aşağılayıcı söylemleri kınadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlara dönük her türlü aşağılayıcı söylemi kınıyoruz. Kadınlarla ilgili söylemlerin saygılı, özenli ve nitelikli bir yaklaşıma sahip olması esastır. Toplumumuzun hiçbir kesiminin inancı etnik kökeni, kültürü, kimliği veya cinsiyeti aşağılayıcı, ayrımcı ve ötekileştirici söylemlerin konusu olamaz. İnanç, etnik köken ve cinsiyet üzerinden üretilen aşağılayıcı yaklaşımlar nefret söylemi doğurur. Bu yanlış söylemlerden kesinlikle uzak durulması gerekir. “Kürt kadın” ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır, çok yanlış ve çirkindir. Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde ve kökten reddediyoruz. Nefret söylemleri, mizah kılıfı ile asla mazur gösterilemez. Yanlış söylemlerin düzeltilmesi ve özür dilenmesi, değerlerimize saygının bir gereğidir. Herkes inanç, kültür, etnik köken, kimlik ve cinsiyet konularında sağduyulu, nitelikli ve saygılı bir dil kullanmaya özen göstermelidir. Vatandaşlarımızın tamamı eşit onura, saygınlığa ve değere sahiptir."

PERVİN BULDAN: HİÇ Mİ UTANMA YOK SİZDE

Siyaset cephesinden ilk sert açıklamalardan biri DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan'dan geldi. Buldan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rahmi Koç'un sözlerini alıntılayarak, "Hiç mi utanma yok sizde. Tek kelimeyle rezillik" ifadelerini kullandı.