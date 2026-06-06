Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme - Son Dakika
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Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
06.06.2026 12:04
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Aydın'ın Söke ilçesinde park halindeki bir araca ateş açarak sürücü Ercan Zengin’i ve kendi eşi olan 1,5 aylık hamile Nurgül Aslan’ı katleden firari şüpheli Erkan Aslan, polisin düzenlediği teknik ve fiziki takip sonucu Kuşadası’nda gizlendiği bir arazide operasyonla yakalandı. Söke'yi yasa boğan çifte cinayetin zanlısı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

Aydın'ın Söke ilçesinde pazar yerinde düzenlenen ve biri hamile kadın olmak üzere iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının firari şüphelisi Erkan Aslan, emniyet güçlerinin düzenlediği başarılı operasyonla Kuşadası'nda kıskıvrak yakalandı.

PAZAR YERİNDE DEHŞET

Tüm şehri sarsan kanlı olay, 30 Mayıs günü saat 14.00 sıralarında Söke ilçesi Yeni Cami Mahallesi’nde bulunan kapalı pazar yerinde meydana geldi. Pazar yerinde park halinde bulunan bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda, aracı kullanan Ercan Zengin kurşunların hedefi olarak olay yerinde yaşamını yitirdi. 

Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

HAMİLE EŞ DE KURTARILAMADI 

Araçta bulunan ve saldırganın eşi olduğu öğrenilen 1,5 aylık hamile Nurgül Aslan ise ağır yaralandı. İlk olarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan, ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen hamile kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen karnındaki bebeğiyle birlikte hayata tutunamadı.

Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

GİZLENDİĞİ ARAZİDE YAKALANDI

Çifte cinayetin ardından kayıplara karışan şüpheli Erkan Aslan’ı yakalamak için güvenlik birimleri geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Yürütülen teknik ve saha çalışmaları neticesinde, zanlının Kuşadası'nda farklı noktalarda gizlendiği tespit edildi. Çemberi daraltan ekipler, çalışmalarını Kuşadası'na bağlı Davutlar Mahallesi'nde yoğunlaştırdı. Yapılan takibin ardından firari şüpheli Erkan Aslan, Davutlar Mahallesi sınırlarındaki bir arazide düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Ercan Zengin

SORGUSU SÜRÜYOR: ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Yakalama işleminin ardından emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelinin sorgulama süreci başladı. Aydın'ı yasa boğan çifte cinayet dosyasına ilişkin soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. Emniyetteki yasal prosedürleri ve işlemleri devam eden Erkan Aslan’ın, tamamlanan ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme - Son Dakika

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