Ali Koç'un Fenerbahçe'ye bıraktığı para hayrete düşürdü - Son Dakika
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Ali Koç'un Fenerbahçe'ye bıraktığı para hayrete düşürdü

Ali Koç\'un Fenerbahçe\'ye bıraktığı para hayrete düşürdü
06.06.2026 11:48
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Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Ali Koç'un kulüpten yaklaşık 80 milyon euro alacağı bulunmasına rağmen görev süresi boyunca Fenerbahçe'ye bağışladığı ve karşılıksız sağladığı kaynağın bunun iki katı, yani yaklaşık 160 milyon euro olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda konuşan Genel Sekreter Burak Kızılhan, 1 Haziran 2025 - 21 Eylül 2025 dönemine ilişkin mali raporu paylaşırken kulübün finansal yapısına dair önemli açıklamalarda bulundu.

BANKALAR BİRLİĞİ SÜRECİNDEN ÇIKILDI

Kulübün mali bağımsızlığı için kritik adımlar attıklarını belirten Kızılhan, sermaye artırımları ve finansal yeniden yapılanma çalışmalarının başarıyla tamamlandığını söyledi.

Kızılhan, "18 Temmuz'da sermayemizi yüzde 400 artırarak 1 milyar 250 milyon liraya çıkardık. Elde edilen kaynak kredi geri ödemelerinde kullanıldı ve kredi bakiyesi 69 milyon euro seviyesine kadar düştü. Daha sonra başlatılan yeni sermaye artırımıyla sermayemiz 6 milyar 250 milyon liraya yükseldi. 20 Ocak 2026 itibarıyla kulübümüz Bankalar Birliği anlaşmasından çıkarak finansal bağımsızlığına kavuştu" dedi.

ALİ KOÇ'UN KULÜPTEN 80 MİLYON EURO ALACAĞI BULUNUYORDU

Burak Kızılhan, mali tablolarda yer alan verilere göre Ali Koç'un kulüpten yaklaşık 80 milyon euro alacağı bulunduğunu ancak eski başkanın bu konuda herhangi bir talepte bulunmadığını ifade etti.

Kızılhan, Ali Koç'un yıllardır kamuoyu önünde Fenerbahçe'den tek kuruş talep etmeyeceğini açıkladığını hatırlatarak, yönetim değişikliğinin ardından bu iradenin yazılı olarak da kulübe iletildiğini belirtti.

"SAĞLADIĞI KAYNAK BUNUN İKİ KATIDIR"

Ali Koç'un kulübe verdiği desteğin boyutuna da değinen Kızılhan, dikkat çeken bir rakam paylaştı. Kızılhan, "Başkanımızın görev süresi boyunca kulübümüze bağışladığı ve karşılıksız sağladığı kaynağın toplamı bu konuşulan miktarın iki katıdır" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayla birlikte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye sağladığı toplam desteğin yaklaşık 160 milyon euro seviyesinde olduğu ortaya çıktı.

GENEL KURULDA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'nin mali yapısına ilişkin yapılan sunum sırasında açıklanan rakamlar, kongre üyelerinin de dikkatini çekti. Ali Koç döneminde kulübe sağlanan finansal katkının büyüklüğü genel kurulun en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

Burak Kızılhan, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'un Fenerbahçe'ye bıraktığı para hayrete düşürdü - Son Dakika

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