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Canlı: Fenerbahçe'de seçim günü

Canlı: Fenerbahçe\'de seçim günü
06.06.2026 10:33
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Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul bugün 10.00'da başladı. Sarı-lacivertli genel kurulunda başkanlık için Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yarışacak. Gelişmeleri ve detayları haberimizden takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul heyecanı başladı. Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin başkanlık için yarışacağı kongrede 44 bin 741 üye oy kullanma hakkına sahip.

Fenerbahçe'de yeni başkanın belirleneceği olağanüstü seçimli genel kurul için geri sayım sona erdi. Sarı-lacivertli camia, kulübün geleceğini şekillendirecek tarihi kongrede Aziz Yıldırım ile Hakan Safi arasında tercih yapacak.

SARAÇOĞLU'NDA KRİTİK MARATON

Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun ilk gününde mali ve idari faaliyet raporları görüşülerek ibra oylamaları yapılacak. Kongre üyeleri ayrıca kürsüye çıkarak görüş ve önerilerini paylaşacak. Günün sonunda ise başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, seçim öncesindeki son konuşmalarını yaparak üyelerden destek isteyecek.

ALİ KOÇ VE SADETTİN SARAN DÖNEMLERİ İBRA EDİLECEK

Genel kurulda iki farklı döneme ait yönetim ve denetim kurulu raporları okunacak. Üyeler, Ali Koç yönetiminin 1 Haziran 2025 - 21 Eylül 2025 tarihleri arasındaki faaliyetleri ile Sadettin Saran yönetiminin 22 Eylül 2025 - 28 Şubat 2026 dönemine ilişkin çalışmalarını oylayacak.

YENİ BAŞKAN 1 YIL GÖREV YAPACAK

Fenerbahçe'de 21 Eylül 2025 tarihinde yapılan seçimde Ali Koç'u geride bırakarak başkan seçilen Sadettin Saran, görev süresini tamamlamadan olağanüstü seçim kararı almıştı. Bu nedenle seçimi kazanacak yeni başkan, normal takvim gereği Haziran 2027'de yapılacak olağan genel kurula kadar yaklaşık bir yıl görev yapacak.

Canlı: Fenerbahçe'de seçim günü

AZİZ YILDIRIM VE HAKAN SAFİ YARIŞIYOR

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 1998-2018 yılları arasında sürdürdüğü 20 yıllık başkanlık döneminin ardından yeniden göreve gelmek için yarışıyor. Başkanlık için aday olan Hakan Safi ise kulüpte yeni bir dönemin kapısını açmayı hedefliyor.

OY VERME İŞLEMİ YARIN

Seçimin ikinci gününde üyeler, Chobani Stadı'nın yanında kurulacak sandıklarda oylarını kullanacak. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açılacak ve Fenerbahçe'nin yeni başkanı resmen belli olacak.

AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asil Üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Selim Kosif.

Yedek Üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit

Canlı: Fenerbahçe'de seçim günü

HAKAN SAFİ'NİN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asil Üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan

Yedek Üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ

Canlı: Fenerbahçe'de seçim günü

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda cumartesi gününün programı

1- Açılış,

2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

4- 01.06.2025 - 21.09.2025 mali dönem ile 22.09.2025 - 28.02.2026 mali döneme ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması,

5- 01.06.2025 - 21.09.2025 mali dönem ile 22.09.2025 - 28.02.2026 mali döneme ilişkin Denetim Kurulu Raporu’nun okunması,

6- Raporlar Hakkında Görüşmeler,

7- 01.06.2025-21.09.2025 mali dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibra edilmesinin Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması ile 22.09.2025-28.02.2026 mali dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibra edilmesinin Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,

8- 01.06.2025-21.09.2025 mali dönem ile 22.09.2025-28.02.2026 mali dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı mevcut Denetim Kurulu’nun ibra edilmesinin Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,

9- Adaylar (Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Üyeleri) hakkında görüş ve temenniler,

10- Başkan adaylarının konuşması,

11- Sandık Kurulları Başkan ve Üyelerinin Seçimi,

12- Kulüp üyeliğinden çıkarılan 56486 sicil numaralı Samet Demir’in, 18560 sicil numaralı Erdem Atay’ın, 7485 sicil numaralı Kamil Mehmet Bilge’nin ihraç kararlarının görüşülmesi ve ihraç kararlarının onaylanması veya kaldırılması hususu ile Tarkan İsmet Göncü’nün üyelik talebinin reddine dair kararın Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,

13- Birinci günün kapanışı

Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım, Hakan Safi, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı: Fenerbahçe'de seçim günü - Son Dakika

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