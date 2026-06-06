Üyeler birbirine girdi! Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda kavga - Son Dakika
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Üyeler birbirine girdi! Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda kavga

06.06.2026 11:08
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Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nun ilk gününde tansiyon yükseldi. Bazı kongre üyeleri arasında yaşanan tartışma kısa süreli gerginliğe neden olurken, su şişeleri havada uçuştu.

Fenerbahçe'de yeni başkanın belirleneceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul başladı. Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen kongrede gözler başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yapacağı konuşmalara çevrilirken, ilk saatlerde yaşanan gerginlik dikkat çekti.

TANSİYON YÜKSELDİ

Kongrenin başlamasının ardından bazı üyeler arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik sırasında bazı kongre üyelerinin birbirlerine su şişesi fırlattığı görüldü.

Yaşanan olay, diğer üyelerin ve görevlilerin araya girmesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Gerginliğin ardından kongre programı kaldığı yerden devam etti.

Üyeler birbirine girdi! Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda kavga

GÖZLER HAKAN SAFİ VE AZİZ YILDIRIM'IN KONUŞMALARINDA

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nun ilk gününde Ali Koç ve Sadettin Saran dönemlerine ait mali ve idari faaliyet raporları görüşülerek ibra oylamasına sunulacak.

Program kapsamında ilk olarak Hakan Safi kürsüye çıkacak. Daha sonra ise Aziz Yıldırım kongre üyelerine hitap ederek projelerini ve hedeflerini anlatacak.

İBRA OYLAMALARI YAPILACAK

Genel kurulda Ali Koç yönetiminin son dönemi ile Sadettin Saran başkanlığındaki döneme ait yönetim ve denetim kurulu raporları okunacak. Ardından iki dönemin faaliyetleri üyelerin oyuna sunulacak.

YENİ BAŞKAN YARIN BELLİ OLACAK

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un ikinci gününde üyeler sandık başına giderek oylarını kullanacak. Oy sayımının tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin yeni başkanı resmen açıklanacak.

Fenerbahçe, Tansiyon, Kavga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Üyeler birbirine girdi! Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda kavga - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üyeler birbirine girdi! Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda kavga - Son Dakika
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