Emekli Öğretmen Murat Durmuş\'un Cansız Bedeni Bulundu

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan emekli öğretmen Murat Durmuş'un (72), kayalıklarda cansız bedeni bulundu.

İlçede yaşayan emekli öğretmen Murat Durmuş, önceki gün sabah saatlerinden çıktığı evine geri dönmedi. Durmuş'un kaybolmasının ardından yakınları ve ekipler tarafından ilçe genelinde arama çalışmaları başlatıldı. Aramalarda; otomobili sahilde terk edilmiş halde bulunan Murat Durmuş'un kayalıklar arasında cansız bedenine ulaşıldı. Durmuş'un cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.