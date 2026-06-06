Rahmi Koç'tan tepkileri çeken fıkra - Son Dakika
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Rahmi Koç'tan tepkileri çeken fıkra

06.06.2026 00:59
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İş insanı Rahmi Koç’un İzmir’de katıldığı bir hastane açılışında anlattığı ve Kürt kadınlarını konu alan fıkra, tepkileri çekti. Çok sayıda kişi, sözlerin Kürt kadınlarını hedef aldığını ve ayrımcı bir dil içerdiğini savunarak Koç’un kamuoyuna açıklama yaparak özür dilemesi gerektiğini ifade etti.

İzmir’de faaliyete geçen bir hastanenin açılışı için tören düzenlendi.

RAHMİ KOÇ'TAN TEPKİ ÇEKEN FIKRA

İş insanı Rahmi Koç, açılışını gerçekleştirdiği hastaneyi, hasta ve muayene odalarını gezerken konuklara bir fıkra anlattı. Koç, anlattığı fıkrada, "Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş 'Hanımefendi perdenin arkasına giyinin, soyunun' deyince kadın, 'Doktor Bey, ilk sen soyun' demiş" ifadelerini kullandı.

Ancak söz konusu anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından tartışmaları da beraberinde getirdi. Çok sayıda kullanıcı, sözlerin Kürt kadınlarını hedef aldığını ve ayrımcı bir dil içerdiğini savundu.

“ÖZÜR DİLEME” ÇAĞRISI

Tepkiler üzerine “#RahmiKoçÖzürDile” etiketi kısa sürede gündem başlıkları arasına girdi. Paylaşımlarda, toplumun hiçbir kesimini, etnik kimliğini veya kadınları hedef alan söylemlerin kabul edilemeyeceği yönünde yorumlar yapıldı. 

Bazı kullanıcılar, “Ne ne dediğini anladım, ne fıkrayı anladım”, “Bu tür bir fıkra, bir hastane açılışında değil hiçbir ciddi platformda kabul edilemez”, “Tek kelimeyle rezalet” gibi paylaşımlarda bulundu.

Rahmi Koç, Gündem, Güncel, Kadın, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Rahmi Koç Rahmi Koç'tan tepkileri çeken fıkra - Son Dakika

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